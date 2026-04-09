「日経225ミニ」手口情報（9日日中） バークレイズ証券取引高トップ、4月限1万2157枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月9日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の1万2157枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 12157( 9357)
ABNクリアリン証券 12199( 6449)
ソシエテジェネラル証券 10937( 6187)
BNPパリバ証券 7087( 5587)
JPモルガン証券 10529( 2679)
モルガンMUFG証券 1834( 1834)
SBI証券 3483( 1693)
三菱UFJ証券 4820( 1420)
ビーオブエー証券 2346( 1066)
楽天証券 1977( 961)
インタラクティブ証券 878( 878)
大和証券 700( 700)
松井証券 646( 646)
三菱UFJeスマート 631( 513)
UBS証券 2900( 400)
豊証券 266( 266)
ゴールドマン証券 6753( 253)
SMBC日興証券 1189( 189)
みずほ証券 3215( 185)
シティグループ証券 1680( 180)
マネックス証券 180( 180)
野村証券 1000( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2738( 1238)
ソシエテジェネラル証券 1118( 1118)
SBI証券 979( 495)
楽天証券 657( 265)
三菱UFJeスマート 298( 258)
フィリップ証券 177( 177)
マネックス証券 124( 124)
日産証券 76( 76)
松井証券 70( 70)
JPモルガン証券 37( 37)
インタラクティブ証券 35( 35)
ドイツ証券 12( 12)
バークレイズ証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 2( 2)
三菱UFJ証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
シティグループ証券 1500( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 175668( 175668)
ソシエテジェネラル証券 120668( 120668)
バークレイズ証券 64498( 64498)
SBI証券 66300( 27038)
松井証券 24386( 24386)
楽天証券 41451( 18763)
日産証券 17407( 17407)
BNPパリバ証券 13128( 13128)
サスケハナ・ホンコン 11143( 11143)
JPモルガン証券 10549( 10549)
モルガンMUFG証券 10410( 10402)
ビーオブエー証券 6538( 6538)
三菱UFJeスマート 10830( 6440)
マネックス証券 5244( 5244)
ゴールドマン証券 4818( 4768)
広田証券 2856( 2856)
野村証券 2764( 2566)
インタラクティブ証券 2062( 2062)
フィリップ証券 2019( 2019)
みずほ証券 1936( 1924)
SMBC日興証券 12( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 12157( 9357)
ABNクリアリン証券 12199( 6449)
ソシエテジェネラル証券 10937( 6187)
BNPパリバ証券 7087( 5587)
JPモルガン証券 10529( 2679)
モルガンMUFG証券 1834( 1834)
SBI証券 3483( 1693)
三菱UFJ証券 4820( 1420)
ビーオブエー証券 2346( 1066)
楽天証券 1977( 961)
インタラクティブ証券 878( 878)
大和証券 700( 700)
松井証券 646( 646)
三菱UFJeスマート 631( 513)
UBS証券 2900( 400)
豊証券 266( 266)
ゴールドマン証券 6753( 253)
SMBC日興証券 1189( 189)
みずほ証券 3215( 185)
シティグループ証券 1680( 180)
マネックス証券 180( 180)
野村証券 1000( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2738( 1238)
ソシエテジェネラル証券 1118( 1118)
SBI証券 979( 495)
楽天証券 657( 265)
三菱UFJeスマート 298( 258)
フィリップ証券 177( 177)
マネックス証券 124( 124)
日産証券 76( 76)
松井証券 70( 70)
JPモルガン証券 37( 37)
インタラクティブ証券 35( 35)
ドイツ証券 12( 12)
バークレイズ証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 2( 2)
三菱UFJ証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
シティグループ証券 1500( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 175668( 175668)
ソシエテジェネラル証券 120668( 120668)
バークレイズ証券 64498( 64498)
SBI証券 66300( 27038)
松井証券 24386( 24386)
楽天証券 41451( 18763)
日産証券 17407( 17407)
BNPパリバ証券 13128( 13128)
サスケハナ・ホンコン 11143( 11143)
JPモルガン証券 10549( 10549)
モルガンMUFG証券 10410( 10402)
ビーオブエー証券 6538( 6538)
三菱UFJeスマート 10830( 6440)
マネックス証券 5244( 5244)
ゴールドマン証券 4818( 4768)
広田証券 2856( 2856)
野村証券 2764( 2566)
インタラクティブ証券 2062( 2062)
フィリップ証券 2019( 2019)
みずほ証券 1936( 1924)
SMBC日興証券 12( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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