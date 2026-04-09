「TOPIX先物」手口情報（9日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万4753枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月9日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4753枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14753( 14753)
ソシエテジェネラル証券 11737( 11737)
バークレイズ証券 10923( 10923)
JPモルガン証券 4998( 4998)
ゴールドマン証券 4736( 4652)
モルガンMUFG証券 3995( 3995)
ビーオブエー証券 2942( 2942)
サスケハナ・ホンコン 1350( 1350)
UBS証券 807( 807)
日産証券 467( 467)
BNPパリバ証券 387( 387)
シティグループ証券 828( 196)
SBI証券 177( 155)
野村証券 104( 104)
広田証券 104( 104)
インタラクティブ証券 72( 72)
ドイツ証券 53( 53)
三菱UFJeスマート 54( 52)
みずほ証券 34( 34)
HSBC証券 33( 33)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
日産証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14753( 14753)
ソシエテジェネラル証券 11737( 11737)
バークレイズ証券 10923( 10923)
JPモルガン証券 4998( 4998)
ゴールドマン証券 4736( 4652)
モルガンMUFG証券 3995( 3995)
ビーオブエー証券 2942( 2942)
サスケハナ・ホンコン 1350( 1350)
UBS証券 807( 807)
日産証券 467( 467)
BNPパリバ証券 387( 387)
シティグループ証券 828( 196)
SBI証券 177( 155)
野村証券 104( 104)
広田証券 104( 104)
インタラクティブ証券 72( 72)
ドイツ証券 53( 53)
三菱UFJeスマート 54( 52)
みずほ証券 34( 34)
HSBC証券 33( 33)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
日産証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース