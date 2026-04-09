「日経225先物」手口情報（9日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万1766枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月9日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1766枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11766( 11708)
ソシエテジェネラル証券 7070( 7045)
バークレイズ証券 5021( 5021)
ゴールドマン証券 3174( 3005)
モルガンMUFG証券 1475( 1375)
サスケハナ・ホンコン 1036( 1036)
SBI証券 1747( 983)
JPモルガン証券 929( 929)
楽天証券 1351( 855)
松井証券 697( 697)
ビーオブエー証券 637( 637)
日産証券 622( 622)
シティグループ証券 653( 503)
みずほ証券 311( 311)
フィリップ証券 308( 308)
インタラクティブ証券 276( 276)
三菱UFJeスマート 309( 257)
ドイツ証券 256( 256)
BNPパリバ証券 291( 178)
マネックス証券 169( 169)
UBS証券 31( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 84( 84)
ABNクリアリン証券 82( 82)
モルガンMUFG証券 14( 14)
バークレイズ証券 12( 12)
SBI証券 9( 9)
楽天証券 13( 7)
三菱UFJeスマート 9( 3)
JPモルガン証券 3( 3)
ドイツ証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11766( 11708)
ソシエテジェネラル証券 7070( 7045)
バークレイズ証券 5021( 5021)
ゴールドマン証券 3174( 3005)
モルガンMUFG証券 1475( 1375)
サスケハナ・ホンコン 1036( 1036)
SBI証券 1747( 983)
JPモルガン証券 929( 929)
楽天証券 1351( 855)
松井証券 697( 697)
ビーオブエー証券 637( 637)
日産証券 622( 622)
シティグループ証券 653( 503)
みずほ証券 311( 311)
フィリップ証券 308( 308)
インタラクティブ証券 276( 276)
三菱UFJeスマート 309( 257)
ドイツ証券 256( 256)
BNPパリバ証券 291( 178)
マネックス証券 169( 169)
UBS証券 31( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 84( 84)
ABNクリアリン証券 82( 82)
モルガンMUFG証券 14( 14)
バークレイズ証券 12( 12)
SBI証券 9( 9)
楽天証券 13( 7)
三菱UFJeスマート 9( 3)
JPモルガン証券 3( 3)
ドイツ証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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