「日経225先物」手口情報（9日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万8472枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月9日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8472枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18472( 14848)
ソシエテジェネラル証券 11376( 9427)
バークレイズ証券 8088( 7778)
サスケハナ・ホンコン 2802( 2802)
ゴールドマン証券 4514( 2034)
モルガンMUFG証券 1759( 1759)
野村証券 8096( 1613)
日産証券 1078( 1078)
JPモルガン証券 3665( 1062)
UBS証券 2118( 953)
SBI証券 1579( 942)
松井証券 919( 919)
ビーオブエー証券 1460( 820)
楽天証券 1147( 771)
BNPパリバ証券 2343( 705)
ドイツ証券 669( 655)
みずほ証券 1176( 591)
三菱UFJeスマート 641( 547)
SMBC日興証券 402( 302)
三菱UFJ証券 1288( 272)
大和証券 701( 0)
シティグループ証券 603( 0)
東海東京証券 18( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 139( 79)
日産証券 20( 20)
バークレイズ証券 16( 16)
ABNクリアリン証券 76( 16)
SBI証券 6( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 4( 2)
フィリップ証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
証券ジャパン 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18472( 14848)
ソシエテジェネラル証券 11376( 9427)
バークレイズ証券 8088( 7778)
サスケハナ・ホンコン 2802( 2802)
ゴールドマン証券 4514( 2034)
モルガンMUFG証券 1759( 1759)
野村証券 8096( 1613)
日産証券 1078( 1078)
JPモルガン証券 3665( 1062)
UBS証券 2118( 953)
SBI証券 1579( 942)
松井証券 919( 919)
ビーオブエー証券 1460( 820)
楽天証券 1147( 771)
BNPパリバ証券 2343( 705)
ドイツ証券 669( 655)
みずほ証券 1176( 591)
三菱UFJeスマート 641( 547)
SMBC日興証券 402( 302)
三菱UFJ証券 1288( 272)
大和証券 701( 0)
シティグループ証券 603( 0)
東海東京証券 18( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 139( 79)
日産証券 20( 20)
バークレイズ証券 16( 16)
ABNクリアリン証券 76( 16)
SBI証券 6( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 4( 2)
フィリップ証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
証券ジャパン 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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