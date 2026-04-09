ジュンク堂書店50周年、記念グッズ発売 発祥の地・神戸ポートタワーとコラボのアイテムも【一覧】
丸善ジュンク堂書店は、「ジュンク堂書店50周年」を記念したグッズ第1弾とを、あす10日より販売する。
【画像】ふだん使いできそう…ジュンク堂書店50周年記念グッズ第1弾のラインナップ
内ポケットに本体を収納できる便利なエコバッグ、普段使いにぴったりな大きめのトートバッグ、シンプルで着回ししやすいTシャツ、ジュンク堂書店発祥の地・神戸の象徴であるポートタワーの形を模したアクリルキーホルダーを、日本国内の「ジュンク堂書店」および「MARUZEN＆ジュンク堂書店」41店舗（アクリルキーホルダーなど一部対象外店舗あり）にて販売する。
なお、ジュンク堂書店 池袋本店、MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店、ジュンク堂書店 三宮店の3店舗は、4月3日より先行販売されている。
■ポケットに収納できるエコバッグ
価格：1980円（税込）
素材：ナイロン100％
サイズ：縦 35.5cm／横 34.5cm／持ち手長さ 64.5cm
デザイン：旧ロゴ柄・ブラック、旧ロゴ柄・ライトグレー、ブックカバー柄・ベージュ
洗濯：不可
■さがら刺しゅうトートバッグ
価格：4378円（税込）
素材：綿100％
サイズ：縦 37.5cm／横 25.5cm／マチ 9.5cm／持ち手長さ 58cm
デザイン：ブックカバー柄・ベージュ、ブックカバー柄・ブラック
洗濯：不可
■デニムトートバッグ
価格：3850円（税込）
素材：綿100％
サイズ：縦 37.5cm／横 25.5cm／マチ 9.5cm／持ち手長さ 58cm
デザイン：旧ロゴ柄
洗濯：不可
■ロゴプリントTシャツ
価格：3300円（税込）
素材：綿100％
サイズ（男女兼用）：S（身幅49cm、総丈66cm）／M（身幅52cm、総丈70cm）／L（身幅55cm、総丈74cm）／LL（身幅58cm、総丈78cm）
デザイン：旧ロゴ柄・ブラック、旧ロゴ柄・ホワイト
洗濯：洗濯機洗い可
■ポートタワー×ジュンク堂書店キーホルダー
価格：1100円（税込）
素材：アクリル樹脂、鉄
サイズ：縦 11cm／横 2.5cm（金具含む）
チャーム：縦 5.5cm／横 1.8cm（金具含む）
デザイン：旧ロゴチャーム、ブックカバー柄チャーム、ロゴチャーム
【画像】ふだん使いできそう…ジュンク堂書店50周年記念グッズ第1弾のラインナップ
内ポケットに本体を収納できる便利なエコバッグ、普段使いにぴったりな大きめのトートバッグ、シンプルで着回ししやすいTシャツ、ジュンク堂書店発祥の地・神戸の象徴であるポートタワーの形を模したアクリルキーホルダーを、日本国内の「ジュンク堂書店」および「MARUZEN＆ジュンク堂書店」41店舗（アクリルキーホルダーなど一部対象外店舗あり）にて販売する。
■ポケットに収納できるエコバッグ
価格：1980円（税込）
素材：ナイロン100％
サイズ：縦 35.5cm／横 34.5cm／持ち手長さ 64.5cm
デザイン：旧ロゴ柄・ブラック、旧ロゴ柄・ライトグレー、ブックカバー柄・ベージュ
洗濯：不可
■さがら刺しゅうトートバッグ
価格：4378円（税込）
素材：綿100％
サイズ：縦 37.5cm／横 25.5cm／マチ 9.5cm／持ち手長さ 58cm
デザイン：ブックカバー柄・ベージュ、ブックカバー柄・ブラック
洗濯：不可
■デニムトートバッグ
価格：3850円（税込）
素材：綿100％
サイズ：縦 37.5cm／横 25.5cm／マチ 9.5cm／持ち手長さ 58cm
デザイン：旧ロゴ柄
洗濯：不可
■ロゴプリントTシャツ
価格：3300円（税込）
素材：綿100％
サイズ（男女兼用）：S（身幅49cm、総丈66cm）／M（身幅52cm、総丈70cm）／L（身幅55cm、総丈74cm）／LL（身幅58cm、総丈78cm）
デザイン：旧ロゴ柄・ブラック、旧ロゴ柄・ホワイト
洗濯：洗濯機洗い可
■ポートタワー×ジュンク堂書店キーホルダー
価格：1100円（税込）
素材：アクリル樹脂、鉄
サイズ：縦 11cm／横 2.5cm（金具含む）
チャーム：縦 5.5cm／横 1.8cm（金具含む）
デザイン：旧ロゴチャーム、ブックカバー柄チャーム、ロゴチャーム