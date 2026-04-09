第6回中国消費財博、22カ国・地域の消費逸品館が登場

第6回中国国際消費財博覧会が4月13日に海南省で開幕します。これに先立ち、同博覧会組織委員会が4月8日に発表したところによると、消費財博に出展する国と地域の展示グループは史上最多を記録したとのことです。今期設けられた「世界の特色ある消費展示エリア」では、22カ国・地域からプレミアム商品を集めた消費逸品館が披露される予定です。

第6回消費財博のメイン会場には八つのパビリオンが設置され、うち4号館は世界の特色ある消費展示エリアです。ここでは「世界が共に見届ける消費の新時代」をテーマに、世界中の優れた消費財を集結させ、来場者は没入型の越境消費を体験できます。

会場には、カナダ、アイルランド、スイス、韓国、イタリアなど22カ国・地域の消費財逸品館が設置され、うちロシア、ブルガリアなどの国家館は初出展となります。会場には、独立して出展する国際ブランドもあり、展示製品は40余りの国・地域をカバーし、食料品・健康食品、高級酒類・飲料、美容・日常ケア、ライトラグジュアリ―の腕時計・ジュエリーなど多様なカテゴリーが含まれます。

また、今期の消費財博の主賓国として、カナダは史上最大規模で出展し、400平方メートルの国家館を設け、約40社の出展企業とブランドが集結します。会期中、主賓国の開館式典や新製品発表会、商談会など一連のイベントが開催される予定です。（提供/CGTN Japanese）