この記事をまとめると ■イタフラ車の低信頼性イメージは旧時代の独自規格に起因する過去の話 ■現代はグループ化と部品共通化で世界基準の品質へと大きく向上している ■偏見の正体はクルマそのものの問題もあるが維持環境や先入観の要因も大きい

ドイツ車だけが安心という幻想

「イタリヤ車やフランス車は、デザインはいいけどすぐ壊れる。信頼性で輸入車を選ぶなら、やっぱりドイツ車だよね」

もしもいまだにこのようなことを真顔で語っているとしたら、大変失礼ながら、その情報の賞味期限は20世紀末か、せいぜい21世紀初頭あたりで切れているといわざるを得ない。かつては「アルファロメオの電装系は雨の日に死ぬ」「プジョーのATは変速ショックで腰を砕く」といった都市伝説が流れていた時代もあった（ような気がする）。だが近年のイタフラ車であれば、さすがにそのようなことは一切ない。

なぜ昔のイタフラ車は壊れたのか。それは、主要な部品を自国や自社の「独自規格」で作っており、その独自規格が正直イマイチだったからだ。だが現代の自動車産業では巨大なグループ化が進んでおり、たとえばプジョー／シトロエン／フィアット／アルファロメオといったあたりはすべて「ステランティス」という巨大グループに属している。そこでは車台やエンジン、トランスミッション、制御系システム、そして鬼門だった電装系ユニットもブランドの垣根を越えて共有され、ボッシュやアイシンといったメガサプライヤー製が採用されている。

つまりイタフラ車といえども、“中身”は良くも悪くも世界基準の安定した製品であり、その上に、各ブランドのデザインや味付けが乗っているという状態なのだ。それゆえ「アルファロメオだから電気系統が弱い」というような理屈は、現代においては成立しにくくなっている。

そして、かつてのフランス車を「壊れるクルマ」の代名詞に仕立て上げた最大の戦犯は、間違いなく「AL4」と呼ばれた4速ATだろう。ルノーとプジョー・シトロエンおよびシーメンスが共同開発したこのトランスミッションは、フランスの道路環境下で使うぶんには問題なかったのだが、日本の高温多湿な環境やストップ＆ゴーの多い渋滞には弱く、多くの日本人オーナーを悩ませた。

だがいまのラインアップを見てほしい。現在のステランティス系モデルやルノー車の多くは、日本のアイシン製8速ATや、ドイツのゲトラグ製DCTを採用している。つまり、世界でもっとも信頼性が高いともいわれる日本製のトランスミッションや、技術大国であるとされるドイツ製のトランスミッションを搭載しているのだ。

そして「信頼のドイツ車」という神話にも、若干の陰りが見えている。近年のドイツ車は過度なハイテク化と複雑な制御システムを追求するあまり、皮肉にも故障のリスクがけっこう高まっている側面もあるからだ。

たとえば最新のメルセデス・ベンツやBMWが搭載する巨大なデジタルスクリーンや、高度な運転支援システムなどは修理費用がきわめて高額であり、センサーひとつ、プログラムひとつのバグで走行不能に陥ることもある。

それに対してルノーやプジョー、フィアットの主力モデルは、ドイツ車に比べれば依然としてシンプルな設計を保っている（場合が多い）。過剰なハイテクに頼りすぎないパッケージングは結果として、長期的な維持における致命的な故障のリスクを下げているともいえるのだ。

問題点はクルマ自体の品質以外にもある

客観的なデータも見てみよう。欧米で毎年発表される「JDパワー 自動車信頼性調査」などを見ると、プジョーやフィアットのスコアは近年では劇的に向上している。年によっては一部のドイツ系プレミアムブランドよりも上位にランクインすることも決してめずらしくない。

また、日本国内の輸入車登録台数を見ても、ルノー・カングーあたりは複数世代にわたって安定した人気を保っている。もしもそれが「壊れてばっかりで使いものにならないクルマ」であったならば、これほど長期にわたって人気を維持し、街なかにあふれるはずがないのだ。

ではなぜ「偏見」は残り続けているのか？ それは「イタフラ車＝趣味のクルマ」という先入観が強すぎるせいであると考えられる。

マイナートラブルが起きても「まあイタリア車だしね」と笑って許してしまう寛容なオーナーの声が、皮肉にも「やっぱり壊れるんだ……」というイメージを再生産してしまう。また、正規ディーラー網がドイツ車のそれほどには網羅されていない地域では、適切なメンテナンスを受けることができず、結果としてコンディションを崩す個体が出てしまうという構造的な問題もあるだろう。

つまり、問題は「クルマ自体の品質」ではなく、「維持管理の環境やユーザーの構え方」にある場合がほとんどなのだ。

現代において「ドイツ車は壊れない、でもイタフラ車は壊れる」という二元論でクルマを選ぶのは、あまりにナンセンスだ。いまのイタフラ車は普通にオイル交換をし、普通に消耗品を替えてさえいれば、普通に平気で走り続けるものだ。もちろん、さだまさしさんが歌った「関白宣言」の歌詞ではないが、「まぁちょっと覚悟はしておきましょうね」みたいな部分は、いまでもなくはないわけだが。

とはいえ、もしもさまざまなイタフラ車のデザインや乗り味に本気でホレたのであれば、故障を恐れるがゆえにその購入をあきらめるのは、本当に馬鹿らしい話である。各ブランドの正規販売店がほとんどないエリアにお住まいの場合はまた別の話になるが、そうではない都市部にお住まいなのであれば、いまや「ドイツ車」に過剰にこだわる必要はとくにないのだ。