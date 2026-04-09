Omoinotake「幾億光年」、「合算シングル」でダブルミリオンポイント達成【オリコンランキング】
Omoinotakeの「幾億光年」が、最新4月13日付「オリコン週間合算シングルランキング」において、週間0.8万PT（7,331PT）を獲得し、累積ポイントが200.6万PT（2,006,317PT）に到達。自身初のダブルミリオンポイントを達成した。
【動画】Omoinotake「幾億光年」MV
同ランキングはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した。
累積ポイントの内訳は、CD：1.2万PT／ストリーミング：191.6万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：7.9万PTとなる。
本作は、2024年1月から放送されていたTBS系二階堂ふみ主演ドラマ『Eye Love You』の主題歌として書き下ろされた。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞
【動画】Omoinotake「幾億光年」MV
同ランキングはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した。
累積ポイントの内訳は、CD：1.2万PT／ストリーミング：191.6万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：7.9万PTとなる。
本作は、2024年1月から放送されていたTBS系二階堂ふみ主演ドラマ『Eye Love You』の主題歌として書き下ろされた。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞