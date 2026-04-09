『日プ新世界』新ルール「FREEパート」追加 自己プロデュース能力問われるミッションに
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#2が、きょう9日に放送される。それに先立って、見どころが公開された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
#3では、最初のミッションである「グループバトル」が開幕する。練習生が、16グループ（全8曲各2グループ）に分かれ、同じ課題曲同士で実力を競い合うサバイバル序盤の重要局面となる。ボーカル、ダンス、ラップの総合力が審査されるだけでなく、会場の現場投票で勝敗が決定するため、その結果は今後の生存を大きく左右することになる。
#3はバトルの幕開けとして、生き残りをかけた残酷なまでのグループ決めの模様が公開される。誰と組み、どの楽曲で勝負するのか。選ぶ側と選ばれる側、それぞれの思惑が交錯する緊張感あふれるドラマが展開される。
さらに、今シーズンでは、楽曲の一部を練習生自らが自由にプロデュースし、振付や演出、構成を考案しなければならない新ルール「FREEパート」が追加される。シリーズ史上、類を見ない自己プロデュース能力を問われるこの試練に対し、練習生たちがどのように向き合い、どのようなステージを創り上げるのかが大きな見どころとなっている。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
#3では、最初のミッションである「グループバトル」が開幕する。練習生が、16グループ（全8曲各2グループ）に分かれ、同じ課題曲同士で実力を競い合うサバイバル序盤の重要局面となる。ボーカル、ダンス、ラップの総合力が審査されるだけでなく、会場の現場投票で勝敗が決定するため、その結果は今後の生存を大きく左右することになる。
さらに、今シーズンでは、楽曲の一部を練習生自らが自由にプロデュースし、振付や演出、構成を考案しなければならない新ルール「FREEパート」が追加される。シリーズ史上、類を見ない自己プロデュース能力を問われるこの試練に対し、練習生たちがどのように向き合い、どのようなステージを創り上げるのかが大きな見どころとなっている。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。