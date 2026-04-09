浜田雅功、竹中直人と大阪でロケ→暴走＆大脱線「ディレクターが鳥肌立っちゃってるよ」
ダウンタウン・浜田雅功が出演する、MBS『ごぶごぶ』（毎週土曜 後1：54 ※関西ローカル）の11日放送回に、俳優の竹中直人が登場する。
【動画】「もううるさい！」ボケまくりの竹中直人にツッコむ浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、俳優の竹中直人。唯一無二の表現力でコメディからシリアス、大河ドラマ、さらには映画監督まで幅広く活躍する名優。これまで5度も豊臣秀吉を演じた竹中が秀吉ゆかりの地・大阪を満喫する。
そんな竹中と行う今回の企画は「ごぶごぶ春の遠足！大阪城に行こー！」。秀吉俳優と呼ばれながら、実は「大阪城の天守閣に登ったことがない」という竹中と大阪城へ大人の遠足に向かう。
おやつを買いそろえ、“いよいよ大阪城へ！”となるはずが、浜田のひょんな一言からロケはまさかの大脱線となる。「早く遠足に行きましょうよ」と促すスタッフをよそ目に、「別にそない大阪城に行きたいわけやないし」と浜田が暴走。さらには、ロケを散々振り回したあの竹中に「ディレクターが鳥肌立っちゃってるよ。かわいそうだよ」と言わしめた無茶なお願いも浜田から飛び出す。
【動画】「もううるさい！」ボケまくりの竹中直人にツッコむ浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、俳優の竹中直人。唯一無二の表現力でコメディからシリアス、大河ドラマ、さらには映画監督まで幅広く活躍する名優。これまで5度も豊臣秀吉を演じた竹中が秀吉ゆかりの地・大阪を満喫する。
おやつを買いそろえ、“いよいよ大阪城へ！”となるはずが、浜田のひょんな一言からロケはまさかの大脱線となる。「早く遠足に行きましょうよ」と促すスタッフをよそ目に、「別にそない大阪城に行きたいわけやないし」と浜田が暴走。さらには、ロケを散々振り回したあの竹中に「ディレクターが鳥肌立っちゃってるよ。かわいそうだよ」と言わしめた無茶なお願いも浜田から飛び出す。