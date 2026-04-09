【ファミマ】埼玉最大級のロックフェス「VIVA LA ROCK」とコラボ! 2種類の味が楽しめる「レッド＆ブラックカレー」発売

【ファミマ】埼玉最大級のロックフェス「VIVA LA ROCK」とコラボ! 2種類の味が楽しめる「レッド＆ブラックカレー」発売