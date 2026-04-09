4月8日、映画『私にふさわしいホテル』の公式Xが更新。同日にBlu-rayとDVDが発売されたことを記念して、俳優ののん、田中圭、滝藤賢一の3人が映るPR動画をアップした。しかし、その動画が波紋を広げている。

同作は、2024年12月27日に全国公開された。その後、2025年3月14日からAmazon Prime Videoで配信が開始され、2026年4月8日に待望の“円盤化”となった。

動画で3人は、それぞれ映画の見どころをコメント。思い出深いシーンなどを振り返り、共演者同士の仲の良さが垣間見えたが、それ以上に注目されたのは彼らが着ていた衣装だった。

「のんさんは赤いワンピースを着用し、首にはレースのチョーカーを装着。さらに田中さんは全身ベージュのスーツ、滝藤さんは黒のシャツに大ぶりのネックレスを着用したスタイルで動画に映っていました。しかし、この3人のスタイルは、2024年12月28日に新宿ピカデリーとTOHOシネマズ日本橋で開催した公開記念舞台挨拶の時の衣装そのままだったのです」（芸能プロ関係者）

舞台挨拶当時に撮影されたと思われる動画。1年半近くが経過してからの公開にX上では、

《円盤用に映像撮ってくれてたんだ》

《舞台挨拶の衣装…ってことは、既に発売が決まっていたのかなあ》

といった声が上がっている。

映画の公開とBlu-ray化のタイミングについては、前出の芸能プロ関係者はこう話す。

「通常、映画のDVDが発売されるタイミングは、一般的に劇場公開から約4〜6カ月後が目安と言われています。ロングラン作品や話題作は半年以上かかることもありますが、映画公開時の盛り上がりを維持するため、近年は期間を短縮する傾向が見られます。そんな中、今作の円盤化の告知があったのは2025年12月。劇場公開から1年半近くが経ってからという異例のブランクもあり、強い違和感を覚えた人もいたのでしょう」

発売まで時間がかかった理由についてこう続けた。

「理由として大きいのは、やはり2025年4月に発覚した田中さんと女優の永野芽郁さんの不倫報道でしょう。今回のPR動画には田中さんが映っているため、公開のタイミングを見計らっていた可能性があります。最近でも、実写映画『キングダム』への田中さんの出演が発表され、SNSで批判的な反応が起こりました」

スキャンダルの余波は年単位で続くものなのだろう。