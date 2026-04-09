懐かしい!?「サランラップ」歴代パケがアクキーで登場! 1960年の初代から最新版まで
タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「サランラップ 歴代パッケージキーチェーン」を2026年4月（4月6日週発売）より発売する。全6種で価格は300円。
2026年4月（4月6日週発売）発売「サランラップ 歴代パッケージキーチェーン」(全6種・300円)
「サランラップ 歴代パッケージキーチェーン」は、食品用ラップフィルムでおなじみ、旭化成ホームプロダクツが手掛ける「サランラップ」を、クリアでオシャレなアクリルキーチェーンで再現したアイテム。1960年の初代から現在までの代表的な歴代パッケージ6種類をラインナップ。全種類にロゴをデザインしたクリアプレートが付属。本体サイズは横約6cm。
○ラインナップ
1960年（初代）
1966年
1993年
2008年
2025年（現在）
2025年（ECサイト限定）
2026年4月（4月6日週発売）発売「サランラップ 歴代パッケージキーチェーン」(全6種・300円)
「サランラップ 歴代パッケージキーチェーン」は、食品用ラップフィルムでおなじみ、旭化成ホームプロダクツが手掛ける「サランラップ」を、クリアでオシャレなアクリルキーチェーンで再現したアイテム。1960年の初代から現在までの代表的な歴代パッケージ6種類をラインナップ。全種類にロゴをデザインしたクリアプレートが付属。本体サイズは横約6cm。
○ラインナップ
1960年（初代）
1966年
1993年
2008年
2025年（現在）
2025年（ECサイト限定）