タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「サランラップ 歴代パッケージキーチェーン」を2026年4月（4月6日週発売）より発売する。全6種で価格は300円。

2026年4月（4月6日週発売）発売「サランラップ 歴代パッケージキーチェーン」(全6種・300円)

「サランラップ 歴代パッケージキーチェーン」は、食品用ラップフィルムでおなじみ、旭化成ホームプロダクツが手掛ける「サランラップ」を、クリアでオシャレなアクリルキーチェーンで再現したアイテム。1960年の初代から現在までの代表的な歴代パッケージ6種類をラインナップ。全種類にロゴをデザインしたクリアプレートが付属。本体サイズは横約6cm。

○ラインナップ

1960年（初代）

1966年

1993年

2008年

2025年（現在）

2025年（ECサイト限定）