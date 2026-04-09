敵地ブルージェイズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回96球を投げて4安打1失点と好投したが、リリーフ陣が追いつかれ今季2勝目とはならなかった。キャップには「MR」の文字が刻まれており、理由を知ったファンの間に反響が広がった。

大谷は3回1死からバーショに四球を与え、捕逸で二塁に進まれると、2死からサンチェスに適時二塁打を浴びて1点を失った。6回を投げて唯一の失点で、自責点はつかず今季防御率は0.00をキープしている。

キャップ右側には白い文字で「MR」と刻まれていた。その理由を伝えたのは、米誌「スポーツ・イラストレイテッド」系列の専門サイト「ドジャース・オン・SI」のノア・カムラス記者だ。

試合前、自身のXで「ショウヘイ・オオタニは投打二刀流で出場する水曜日の試合で、帽子に『MR』のイニシャルを書いた。これは火曜日に心臓発作で亡くなったミゲル・ロハスの父親を偲ぶためだ。ロハスは今日のブルージェイズ戦で遊撃手としてオオタニの後ろを守る」とつづっていた。

仲間思いの大谷の行動に、X上の日本人ファンも感動が止まらない。

「こういうとこ！！ お人柄に胸熱！！」

「プレーだけじゃなくてこういう部分も本当に尊敬する」

「こういう所が素晴らしい」

「プレー以外も素敵です」

大谷は打者として初回に四球を選び、2009年のイチローに並び日本人最長となる43試合連続出塁。チームは3-4で敗れ、連勝は5でストップした。



（THE ANSWER編集部）