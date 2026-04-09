【ファミマ】もちもち和菓子「食べマスモッチ」にポムポムプリン＆ポチャッコ、シナモロール＆クロミが登場
バンダイ キャンディ事業部は4月14日、「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026」・「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ 2026」(各378円)を全国のファミリーマート(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーで発売する。
「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026」・「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ 2026」(各378円)
もちもち・ぷにぷに食感が特長の和菓子「食べマスモッチ」に、サンリオのキャラクターが登場する。ラインナップは、ポムポムプリン&ポチャッコ、シナモロール&クロミのペアで、王冠モチーフのパーツをあしらった特別仕様。
「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026」(378円)
「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ 2026」(378円)
各キャラクターの表情は7種類の豊かなバリエーションで、ひとつのペアでも組み合わせは全49通り。中の餡はキャラクターごとに異なる味で、ポムポムプリンはカスタード味餡、ポチャッコはミルク味餡、シナモロールはミルクティー味餡、クロミはチョコレート味餡。見た目の楽しさと、キャラクターごとのフレーバーの違いを一度に味わえる商品となってる。
ポムポムプリン
ポチャッコ
クロミ
シナモロール
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665796
「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026」・「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ 2026」(各378円)
「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026」(378円)
「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ 2026」(378円)
各キャラクターの表情は7種類の豊かなバリエーションで、ひとつのペアでも組み合わせは全49通り。中の餡はキャラクターごとに異なる味で、ポムポムプリンはカスタード味餡、ポチャッコはミルク味餡、シナモロールはミルクティー味餡、クロミはチョコレート味餡。見た目の楽しさと、キャラクターごとのフレーバーの違いを一度に味わえる商品となってる。
ポムポムプリン
ポチャッコ
クロミ
シナモロール
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665796