2児の母・矢口真里、長男の小学校入学式での家族ショット公開「旦那様スタイル抜群」「着物姿がお似合い」
【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの矢口真里が4月8日、自身のInstagramを更新。長男の入学式での家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳元モー娘。「夫婦の身長差がすごい」長男入学式での家族ショット
矢口は「我が家も先日長男の入学式でした」と報告し、着物姿の自身と、スーツ姿の夫、制服風の装いの長男が並ぶ家族ショットを公開。「お天気に恵まれて、とても気持ちの良い入学式」と振り返り、緊張しながらもしっかりと返事をする長男の成長に安心した胸の内を明かしている。
また、「これから小学校という新しいステージで沢山の経験をして、どんどん大きくなるんだろうなって嬉しい気持ちとちょっとだけ寂しい気持ちになりました」と率直な思いを記し、「家族はずっと味方だし長男がやりたいこと全力で応援していきます！！」と母としての決意をつづった。最後には「毎日持ち物や名前書きに追われてて忘れ物がないように必死で余裕のないママより。笑」とユーモアを交えて締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「素敵な写真」「旦那様スタイル抜群」「夫婦の身長差がすごい」「ちょっと緊張してる感じが可愛い」「着物姿が綺麗」「名前書き地獄思い出しました、お疲れ様です」といった声が寄せられている。
矢口は、2011年5月に俳優の中村昌也と結婚したが、2013年5月に離婚を発表。2018年に元モデルの一般男性と再婚し、2019年8月に第1子男児を、2021年5月に第2子男児を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元モー娘。「夫婦の身長差がすごい」長男入学式での家族ショット
◆矢口真里、長男の小学校入学式ショット公開
矢口は「我が家も先日長男の入学式でした」と報告し、着物姿の自身と、スーツ姿の夫、制服風の装いの長男が並ぶ家族ショットを公開。「お天気に恵まれて、とても気持ちの良い入学式」と振り返り、緊張しながらもしっかりと返事をする長男の成長に安心した胸の内を明かしている。
◆矢口真里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵な写真」「旦那様スタイル抜群」「夫婦の身長差がすごい」「ちょっと緊張してる感じが可愛い」「着物姿が綺麗」「名前書き地獄思い出しました、お疲れ様です」といった声が寄せられている。
矢口は、2011年5月に俳優の中村昌也と結婚したが、2013年5月に離婚を発表。2018年に元モデルの一般男性と再婚し、2019年8月に第1子男児を、2021年5月に第2子男児を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
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