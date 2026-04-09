「体のラインが出る服苦手」な人に！【ハニーズ】40・50代の楽ちんおしゃれ♡「優秀チュニック」

体のラインをカバーできるトップスが欲しいけれど、野暮ったく見えそう。そんな大人女性は、今回紹介する【ハニーズ】のチュニックをチェックしてみて。腰まわりをカバーする着丈で安心感があるだけでなく、さりげないデザイン性や優秀な機能性を備えているのも魅力です。

サイドのレースが効いた上品チュニック

【ハニーズ】「7分レース使いチュニック」\1,782（税込・セール価格）

ボディラインを拾いにくい、ゆったりとした身幅のチュニック。腰まわりやヒップを自然にカバーしながら、裾にあしらわれたレースで軽やかさをプラスできそうです。ボートネックや手首が見える7分袖で抜け感が生まれ、重たく見えにくいのもポイント。接触冷感 & UVカット機能付きで、これからの時季にも重宝しそう。

立体的なシルエットで自然に体型カバー

【ハニーズ】「7分袖裾タックチュニック」\1,980（税込）

前寄りのサイド切り替えと、後ろの裾タックによる立体的なコクーンシルエットが特徴。丈に前後差があるのでヒップをカバーし、7分袖で二の腕が目立ちにくいのも嬉しいポイント。接触冷感・UVカット・遮熱機能付きの優秀アイテムで、春夏コーデで活躍する一枚になりそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M