3児の母・小倉優子、本格キーマカレーから長男絶賛の手作りスイーツなど4品披露 お家ご飯に「すごすぎる」「コース料理みたい」の声
【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの小倉優子が4月7日、自身のInstagramを更新。手作りの夕飯を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】42歳3児のママタレ「コース料理みたい」スパイスで作った本格キーマカレーからデザートまで豪華4品
小倉は「今夜は、スパイスで作った茄子とトマトのキーマカレー マロニーサラダ マンゴーラッシー バナナケーキでした」と報告し、彩り豊かな4品を紹介。スパイスで作ったキーマカレーはゆで卵とパセリで美しく飾られている。マンゴーラッシーについては、長男が「めちゃくちゃ美味しい！毎日水筒に入れたいわ！」と話すほど絶賛していたことを明かした。さらに長男が「バカうまい！」と称賛したバナナケーキは、パウンドケーキのレシピを丸型で焼いたと説明している。
この投稿は「カレーが美しい」「デザートまで完璧」「コース料理みたい」「長男くんの素直な感想が可愛い」「お店にこのセットがあったら絶対に食べる」「これだけの品数作るのすごすぎる」「本当に美味しそう」と反響を呼んでいる。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳3児のママタレ「コース料理みたい」スパイスで作った本格キーマカレーからデザートまで豪華4品
◆小倉優子、お家ご飯4品披露
小倉は「今夜は、スパイスで作った茄子とトマトのキーマカレー マロニーサラダ マンゴーラッシー バナナケーキでした」と報告し、彩り豊かな4品を紹介。スパイスで作ったキーマカレーはゆで卵とパセリで美しく飾られている。マンゴーラッシーについては、長男が「めちゃくちゃ美味しい！毎日水筒に入れたいわ！」と話すほど絶賛していたことを明かした。さらに長男が「バカうまい！」と称賛したバナナケーキは、パウンドケーキのレシピを丸型で焼いたと説明している。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿は「カレーが美しい」「デザートまで完璧」「コース料理みたい」「長男くんの素直な感想が可愛い」「お店にこのセットがあったら絶対に食べる」「これだけの品数作るのすごすぎる」「本当に美味しそう」と反響を呼んでいる。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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