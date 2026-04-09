日本相撲協会は９日、都内で臨時理事会を開き、２月下旬に弟子の幕内・伯乃富士に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士、３４）に対し、委員待遇年寄から年寄への２階級降格と３か月の１０％報酬減額の処分を決めた。女性に対する不適切行為があった伯乃富士は八角理事長（元横綱・北勝海）から厳重注意を受けた。師匠は交代せずに継続するが、伊勢ケ浜部屋は当面、協会と伊勢ケ浜一門の指導・監督下に置かれ、集団指導体制が取られる。

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【大相撲担当記者の目】

日本相撲協会は２０１８年に暴力決別宣言を出し、特に親方の暴力事案には厳しい処分を科してきた。２０年の中川親方（元幕内・旭里）は弟子３人への暴力や暴言、２４年の前宮城野親方（元横綱・白鵬）は弟子の度重なる問題行為への監督責任を問われ、ともに２階級降格。中川部屋は閉鎖、宮城野部屋は一門の伊勢ケ浜部屋の預かりとなった。

今回は２階級降格は同等だが、部屋の閉鎖や師匠交代には踏み込まなかった。藤島広報部長（元大関・武双山）は処分内容の違いについて問われ、過去２例は報告義務違反に加え、中川親方は「長期的に暴力と暴言が複数回続いた」。前宮城野親方は聞き取り調査に部外者を参加させ、「妨害の恐れがあった」と調査協力義務違反とみなされたことが影響したと指摘した。

協会の暴力禁止規程には「自主申告したときは、懲戒処分を減軽または免除することができる」と明記されている。伊勢ケ浜親方は暴力を振るった後で速やかに報告していた。藤島親方は「どういう理由があっても暴力は絶対ダメだが、本人がすぐに報告し、一過性のものである」。事実関係を調査したコンプライアンス委員会の答申にも記された「自発的に報告」「単発的」が処分内容を決めるポイントとなった。（大相撲担当キャップ・林 直史）

◆伊勢ケ浜親方の暴力問題の主な経過

▽２月２１日午前３時〜 暴力事案が発生

▽同２３日 伊勢ケ浜親方が勝ノ浦コンプライアンス部長に暴力を振るったことを報告

▽同２４日 同部長が当事者を呼んで事情を聞き取り。事実を確認した上で、八角理事長に報告

▽同２７日 伊勢ケ浜親方が日本相撲協会から事情聴取を受けていたことを認め、弟子たちに「責任ない行動を取ってしまった」と謝罪したと説明

▽３月６日 同親方が春場所を休場することが決定。調査の段階のための暫定処置で、部屋での指導は制限されず。

◆大相撲の主な暴行事案

▽０６年７月 幕内・露鵬が男性カメラマンに暴行して３日間の出場停止

▽０７年６月 当時１７歳の序ノ口力士が師匠・時津風親方（元小結・双津竜）や兄弟子３人から暴行を受けて死亡。４人は傷害致死容疑で逮捕され、協会を解雇

▽１０年１月 横綱・朝青龍が優勝した初場所中に泥酔して知人男性を暴行した問題で、現役引退

▽１７年１０月 鳥取市内で幕内・貴ノ岩が横綱・日馬富士に頭部などを殴られ負傷し、２場所連続休場。日馬富士は現役引退

▽１８年３月 十両・貴公俊が春場所中の支度部屋で付け人に暴行。場所を休場して１場所の出場停止処分

▽２０年７月 師匠・中川親方（元幕内・旭里）が３人の弟子を殴打するなど暴力を振るった。指導の際に「殺すぞ」「クビにするぞ」などの暴言も日常的に繰り返されており、部屋の閉鎖と親方の委員から平年寄への２階級降格の処分

▽２２年１２月 伊勢ケ浜部屋で幕下以下の力士２人がちゃんこをかけるなどの暴力があったと被害者親族の電話相談により判明。加害者の１人は引退し、報告を怠った師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・旭富士）は協会の役職を２階級降格

▽２３年５月 幕下以下の力士１人が２２年末から昨年１月にかけ、兄弟子に顔面などへ暴力を繰り返し受けたことが発覚。力士は引退し、師匠の陸奥親方（元大関・霧島）は事業部長を辞任

▽２４年２月 宮城野部屋の幕内・北青鵬が、同部屋の２力士に対し、顔面、背中及び睾丸（こうがん）への平手打ち。財布に瞬間接着剤を塗布し、損壊。殺虫剤スプレーに点火してバーナー状にした炎を体へ近付けるなどの行為を日常的に繰り返されてきたことが発覚。北青鵬は引退。監督責任などで、師匠（元横綱・白鵬）を委員から年寄への２階級降格と、３か月の２０％報酬減額処分。部屋は一門の伊勢ケ浜部屋への預かりとなった