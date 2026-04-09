未商品化カード36種を一気に楽しめる豪華セット！ バンダイ「ライドケミートレカ エクストラガッチャセット＆ガッチャファイル」

記事ポイント 4月6日16時に予約受付が始まる『仮面ライダーガッチャード』の豪華カードセット未商品化13枚とSR23枚を収録した全36枚のライドケミートレカ構成黄金化カード3枚と新デザインのガッチャファイルがそろう特別仕様 4月6日16時に予約受付が始まる『仮面ライダーガッチャード』の豪華カードセット未商品化13枚とSR23枚を収録した全36枚のライドケミートレカ構成黄金化カード3枚と新デザインのガッチャファイルがそろう特別仕様

『仮面ライダーガッチャード』から、劇中に登場しながら商品化されていなかったカードをまとめて楽しめる「ライドケミートレカ エクストラガッチャセット＆ガッチャファイル」が登場します。

未商品化カードに加えて未発売だったSRカードも収録し、新デザインのカードファイルまで付属する点が大きな魅力です。

バンダイ「ライドケミートレカ エクストラガッチャセット＆ガッチャファイル」

商品名：ライドケミートレカ エクストラガッチャセット＆ガッチャファイル価格：14,300円（税込）予約期間：2026年4月6日16時〜2026年5月26日23時予定お届け予定：2026年9月予定セット内容：ライドケミートレカ36種各1枚、ガッチャファイル1、9ポケットリフィル12販売ルート：プレミアムバンダイ、他

本商品は、劇中登場カードの補完性が大きな見どころです。

未商品化カード13枚に加え、SRだけが未発売だったカード23枚をまとめて収録しています。

合計36枚を一度にそろえられるため、『仮面ライダーガッチャード』のカードコレクションを厚くできる構成です。

劇中再現を意識したカード内容

未商品化カードには、本編終盤で登場した黄金化カード3枚が含まれています。

さらに、レインボーケミーカード4枚、レプリケミーカード4枚、アントルーパー（白化ver.）1枚、セキュリティカード1枚もラインナップしています。

黄金化カードには新レアリティ「OR（黄金化レア）」を採用し、劇中イメージの質感を表現しています。

劇中に登場したカードの広がりを、紙製カードとして手元で味わえる点が魅力です。

収録カードの内容とファイル構成がひと目でわかり、セットの充実度を具体的に確認できます。

未商品化カードだけでなく、ファイリングして保管する楽しさまで意識した商品設計です。

新デザインのガッチャファイルにも注目

付属するガッチャファイルは、コールド箔とニス加工によって高級感のある仕上がりとなっています。

触れたときの重厚感や立体感も意識した仕様で、コレクションアイテムとしての満足感を高めています。

現代の「仮面ライダーガッチャード」を感じさせるデザインを採用し、別売りの「デイブレイクガッチャファイル」と並べたときの統一感も楽しめます。

カードそのものの存在感が伝わるビジュアルで、特別仕様の収録内容をより具体的にイメージできます。

劇中カードを集めてきたファンにとって、コレクションの空白を埋める存在感のあるセットです。

未商品化カードと未発売SRカードをまとめて収録し、コレクション性の高さが際立つ商品です。

黄金化カードやアントルーパー（白化ver.）まで網羅し、劇中再現の満足感をしっかり味わえます。

新デザインのガッチャファイルが付属し、集めたカードを美しく保管できる点も魅力となっています。

ライドケミートレカ エクストラガッチャセット＆ガッチャファイルの紹介でした。

よくある質問

Q. 「ライドケミートレカ エクストラガッチャセット＆ガッチャファイル」の予約はいつからですか？

A. 2026年4月6日16時から予約受付が始まります。

Q. 収録カードは全部で何枚ですか？

A. 未商品化カード13枚とSRカード23枚を収録し、合計36枚です。

Q. セットにはカード以外に何が付属しますか？

A. 新デザインのガッチャファイル1点と9ポケットリフィル12点が付属します。

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