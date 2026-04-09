男子ゴルフの２０２６年４大メジャー初戦、第９０回マスターズは４月９日から４日間、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ（７５６５ヤード、パー７２）で開かれる。米ツアー通算１１勝で、２０２１年大会王者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は、１３年連続１５度目の出場で５年ぶり２度目の大会制覇を目指す。「ゴルフの祭典」開幕を前に、松山の過去１４度の挑戦の歴史を大会ごとのコメントなども交えて振り返る。【後編】では２０１９年から２５年までの７大会を取り上げる。

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▼２０１９年４月 小平智、今平周吾、アマチュアの金谷拓実と日本勢４人で出場。前週、風邪をひいて寝込んだ影響で第１Ｒは生命線のショットが不調で７５で首位と９打差６３位と出遅れ。ショットが上向いた第２Ｒは７０で４６位へ浮上。１９８３〜８６年の中嶋常幸の記録を１年更新する、日本人歴代最長となる５年連続の予選突破を果たした。第３Ｒは８バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの「６８」で２５位へ浮上。復活優勝を遂げたウッズが会場内に大歓声を呼ぶ中での最終Ｒは７２と伸ばせず、日本勢最高の３２位で終えた。大会を通じてショットが不安定で「残念ですね。１月から感覚的なズレはなかったのに、ここにきてズレてしまったのが一番悔しい」と悔しがった。

▼２０２０年１１月 新型コロナウイルスの影響で、大会初めて秋＆無観客での開催。日本の賞金王・今平周吾と２人での出場。第１Ｒは５バーディー、１ボギーの「６８」。自身予選Ｒ初の６０台で、首位と３打差１０位と大会自己最高発進を決めた。第２Ｒも４バーディー、ボギーなしの「６８」をマーク。１９９１年大会第３Ｒ＆最終Ｒの中嶋常幸に続く日本人２人目となる２日連続の６０台で、１打差６位で決勝Ｒへ進出した。第３Ｒは４バーディー、４ボギーの７２で８打差の１０位へ後退。最終Ｒも７２と伸ばせず、通算８アンダーの１３位で終えた。初めて前週大会に出場して２連戦で臨むなど、調整方法を例年と変えて、予選Ｒでは優勝争いに加わった。「うまくいったところもあり、悪かったところもある。結果としてすごく悔しいですけど、いい一週間だったなと思います」と総括した。

▼２０２１年４月 コロナ禍で例年４万人のパトロン（観客）が数千人程度に制限され、マスクを着用する中、日本人唯一で１０度目の出場となった。第１Ｒは前週、同じ会場で開かれたオーガスタナショナル女子アマチュア選手権で、日本人初優勝した梶谷翼に刺激を受けて「僕も続けるように」と１イーグル、２バーディー、１ボギー、の３アンダー６９で４打差とメジャー自己最高の２位で滑り出した。第２Ｒも終始にこやかで精神的な落ち着きも見せて１イーグル、２バーディー、３ボギーの７１で通算４アンダー。日本人大会最多となる通算６個目のイーグルを１３番で奪い、３打差６位で決勝ラウンドへ。第３Ｒは雷雨による１時間１７分の中断をはさみ１イーグル、５バーディーで日本人歴代最少の「６５」をマーク。通算１１アンダーで４打差の単独首位に躍り出て、日本男子悲願のメジャー制覇に王手を掛けた。最終Ｒは４バーディー、５ボギーの７３でまとめて通算１０アンダー。２位のシャウフェレ（米国）に１打差で逃げ切り、グリーンジャケットにアジア人で初めて袖を通した。高知・明徳義塾高、東北福祉大の後輩・早藤将太キャディーとのコンビでつかんだ初勝利。松山はメジャー通算３３度目の挑戦で、１９３２年から始まった日本男子初の４大メジャー制覇の歴史的快挙を成し遂げた。マスターズの永久シードも獲得。早朝の日本列島を感動で包み込み「緊張しっぱなし。今までは日本人にはできないんじゃないか、というのがあったかもしれないが、覆すことができたと思う。テレビを見ている子供たちが５年後、１０年後にこの舞台に立って、争えたらすごく幸せ。勝ったことによって、これから日本人（選手）がすごく変わっていくんじゃないか。日本人でもできるということが分かったと思う」などと満面の笑みで喜びに浸った。

▼２０２２年４月 前年覇者として参戦。東北福祉大の後輩・金谷拓実、アマチュアで初出場の中島啓太との大会前の練習ラウンドから、ディフェンディングチャンピオンはパトロン（観客）から喝采を浴びる。大会前の公式会見では「（３月に発症した首痛で）心配はあるけど、今年もいいプレーができるように頑張りたい」と大会４人目の連覇への意欲を語った。歴代優勝者が集う「チャンピオンズディナー」にグリーンジャケットに身を包んで初出席。ホスト役として和食中心に刺身と握り寿司や焼き鳥、Ａ５ランクの宮崎和牛のリブアイなどを提供して絶賛された。前週大会を首痛で棄権して状態に不安が残る中、第１Ｒは３バーディー、３ボギーのイーブンパー、７２で回り、５打差１９位のスタート。第２Ｒは４バーディー、１ボギーの６９。５打差２位で、尾崎将司と並ぶ日本人歴代最多１０度目の予選通過を成し遂げた。第３Ｒは、強風で気温が真冬並みに下がり２バーディー、５ボギー、１ダブルボギーの７７と失速して１１打差の１４位へと後退。最終Ｒは５バーディー、５ボギーの７２。通算２オーバーの１４位で終えて、１０アンダーで初優勝したシェフラー（米国）に閉会式でグリーンジャケットを着せた。「（首痛で）１か月くらいまともにゴルフが出来ず、体力的にというより精神的にしんどかった。（今大会は）なかなか思うようなプレーができなかった。もう少し優勝争いに絡みたかった。また外に持ち出しできるように頑張りたい」と再起を誓った。

▼２０２３年４月 前年の日本ツアー賞金王で、東北福祉大の後輩・比嘉一貴と２人での出場。首痛と手首痛を抱える中で、第１Ｒはフェアウェーキープ率１００％で２バーディー、１ボギーの１アンダー、７１。前週からの雨でグリーンが重くパットで苦戦も６打差２６位発進。第２Ｒは強風が吹き荒れ、１７番では巨松が３本倒れるなど大荒れとなって８番までのプレーで日没順延に。翌日と合わせて４バーディー、２ボギーの７０にまとめて、９差１６位で日本人単独最多１１度目の予選突破を果たした。第３Ｒは雨で気温が前日から１０度も下がり、１２番までのプレーで日没順延。２日連続サスペンデッドの厳しい状況下でも、首にもテーピングをしながら我慢し５バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７０で６打差５位へと浮上した。計２５ホールを回った最終日。最終Ｒはグリーン上で苦しみ２バーディー、５ボギーの７５と伸ばせず。優勝者のラーム（スペイン）とは１０打差、通算２アンダーの１６位で終えた。「アイアンショットは総じてずっと悪い。今週は（グリーンの）スピードをつかめなかった。良い状態で４日間プレーできていないのが悔しい。早く練習も制限なくできるようになれば。まず体のメンテナンスを良い形にしたい」と振り返った。

▼２０２４年４月 久常涼と日本人２人での出場。第１Ｒは悪天候でスタートが２時間半遅れ、日没順延に。風速８メートルの強風の中で１バーディー、５ボギーの４オーバー７６でトップと１１打差の６８位と出遅れた。２度の３パットを含む３３パットとグリーン上で苦戦。第２Ｒは３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７４で、通算６オーバーの５０位で決勝ラウンドへ進んだ。１０年連続１２度目の予選通過は、ともに自身の日本人最多記録を更新した。

第３Ｒは４バーディー、３ボギーの７１で通算５オーバーの２８位へ浮上。パット数は全体１位の２５パットと復調した。最終Ｒはティーショットが左右に曲がって１バーディー、３ボギーの７４とスコアを落とし、通算７オーバーの３８位で終えた。フェアウェーキープ率３５・７１％は最下位で「苦しいゴルフだった。優勝できなかった以外は何もない」と厳しい自己評価を下した。

▼２０２５年４月 ４年ぶりに日本人唯一の出場となった。第１Ｒは、１３番パー５で３打目がピンに当たって小川に落ちる不運なダブルボギーを喫するなど、７３で首位と８打差３８位スタート。第２Ｒは２番パー５でイーグルを奪うなど１イーグル、４バーディー、２ボギーの６８で５打差１２位に浮上。第３Ｒは生命線のショットが乱れ、大会通算５３ラウンド目にして初のバーディーなし。５ボギー、１ダブルボギーの７９と崩れ、４オーバーの４８位へ急降下。最終Ｒは、ショットを立て直してこの日のベストスコア６６をマークし、通算２アンダーの２１位で終えた。パーオン率は大会１位の８０・５６％で「きょうと２日目のショットは、勝った時と同じくらいの精度は保てていると思う。昨日のような大きなミスをしないように、精度を高めていかなきゃいけない」と気を引き締めていた。