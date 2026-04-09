手軽さと盛り上がりを両立する新感覚ショット！ EPIC「あるちゅーる」

記事ポイント 「あるちゅーる」の仕入れ先が全国25社超に拡大2000店舗導入で広がるショットの新定番4種類の味で手軽に提供できるスティック型アルコールゼリー 「あるちゅーる」の仕入れ先が全国25社超に拡大2000店舗導入で広がるショットの新定番4種類の味で手軽に提供できるスティック型アルコールゼリー

EPICが展開する「あるちゅーる」は、日本初のスティック型アルコールゼリーです。

全国25社を超える卸業者・酒類販売店で取り扱いが広がり、いつもの酒屋ルートで仕入れやすくなっている点が大きな特徴です。

EPIC「あるちゅーる」

商品名：あるちゅーる味：マスカット、レモン、ピーチ、ブルーベリーの4種類導入店舗数：2000店舗

「あるちゅーる」は、ショットの新定番として飲食店で導入が広がっている商品です。

スティック型のため、パッケージから直接楽しめる手軽さがあります。

グラスの準備や洗浄、片付けの手間がなく、忙しい時間帯でもスムーズに提供しやすい設計です。

果汁感を高めてアルコール特有の刺激を抑えているため、強いショットが苦手な人でも取り入れやすい味わいとなっています。

普段取引している卸業者や酒類販売店から発注しやすくなったことで、導入のハードルが下がっている点も魅力です。

公式オンラインストアでは1箱単位から注文でき、仕入れ方法を選びやすい体制も整っています。

飲食店で広がる3つの強み

コミュニケーションを活性化しながら、自然に注文数を増やしやすい点が特徴です。

店内の会話を盛り上げるツールとして使いやすく、客単価アップにつながる商品設計です。

洗い物が発生しないため、オペレーションの効率化にも役立ちます。

お酒が苦手なスタッフも参加しやすく、店舗全体の一体感を高めやすい内容です。

飲食店での提供シーンでも、手軽さと盛り上がりやすさが伝わる商品です。

仕入れ先の拡大によって、日常の発注ルートに組み込みやすい点が強みとなっています。

4種類の味を揃えているため、店舗ごとの提供スタイルに合わせて選びやすい構成です。

洗浄コストを抑えながら提供のしやすさも高められるため、現場負担の軽減にもつながります。

会話を弾ませるきっかけを作りやすく、売場づくりの幅を広げられる商品です。

既存の酒販ルートで仕入れやすくなったことで、導入判断を進めやすい環境が整っています。

店舗運営の効率と楽しさを両立しやすい点も「あるちゅーる」の魅力です。

「あるちゅーる」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「あるちゅーる」はどこから仕入れられますか？

A. 「あるちゅーる」は、取り扱いを行う卸業者・酒類販売店を通じて仕入れられます。

Q. 「あるちゅーる」にはどんな味がありますか？

A. マスカット、レモン、ピーチ、ブルーベリーの4種類があります。

Q. 「あるちゅーる」の特徴は何ですか？

A. スティック型でそのまま楽しめるため、提供しやすく洗浄の手間を抑えられる点が特徴です。

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