Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ川原颯斗（２２）が、小学５年から知るレジェンドに勝利をささげる。札幌は９日、宮の沢で紅白戦などを行い、１１日のアウェー・甲府戦に備えた。

前節４日のＪ３福島戦（０●２）は出場がなかった川原だが、甲府戦では２試合ぶり先発復帰の可能性が高まっている。ボランチとして３試合連続スタメンを張っていた間、チームは３連勝。ベンチから見るしかないまま、４試合ぶりに喫した黒星を踏まえ「守備の部分での強度だったり、セカンドボールを拾えない時間っていうのがあったので。そういったところは自分が出てやっていきたい」と闘志を前面に押し出していく。

９日の全体練習後、元日本代表で札幌ＯＢの小野伸二氏（４６）らとボール回しを行った。リラックスした表情で大先輩と過ごした時間を終えた川原は、以前からの縁を明かした。「小５、小６と伸二さんがやっていたスクールに入ってたんです。１期生でやらせていただいてたので、今もすんなり入れるというか」。そう満面の笑みを浮かべた。

小野氏が札幌に在籍２年目の２０１５年７月、ＭＦ砂川誠（現Ｊ１名古屋コーチ）とともに、札幌市内で「Ｓｕｎａ×Ｓｈｉｎｊｉサッカースクール」を開校した。川原はクラブチームでプレーしていた傍ら、「憧れだった」小野氏の指導を受けるため、同スクールにも参加。中学からは札幌のアカデミーに進んだ。

その後も気さくに声をかけてくれた小野氏に対し、川原は「何度かお会いした時にあいさつしてたので、覚えてくれてたんだろうけど」と謙遜したが、小野氏は「僕のところの１期生。当時からいい選手でしたよ。高校で少し伸び悩みもしたが、大学でしっかり伸びた」と振り返ったように、常に気にかけていた。その期待に応え、ルーキーながら札幌の主力の一員に名乗りを挙げようとしている。

尊敬する小野氏は、７日から札幌の練習指導に加わり、チームを見守ってきた。川原は「伸二さんの技術には及ばないなと。あの人を超えるように日々努力してるけど、超えられないような壁。超えてはいきたいですけど」とすごさに感服しつつ、手本としてきた。

そんな旧知のレジェンドに届けたいのは、２試合ぶり復帰戦での２戦ぶり白星。リーグ戦後半初戦となる甲府戦へ「まだ半分なので。絶対に目の前の相手に負けないっていうところを出して、ここから頑張っていきたい」。そう言って目を輝かせた。（砂田 秀人）