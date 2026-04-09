港町の春をビールと海の幸で満喫！ 用宗漁港「もちむね みなとのビール祭り」

記事ポイント 用宗漁港でクラフトビールとしらすグルメを楽しむ食イベントを4月11日・12日に開催ウエストコーストブルーイングを含む全国6ブルワリーが用宗に集結マグロの解体ショーや打ち上げ花火、浜焼きもそろう港ならではのにぎわい 用宗漁港でクラフトビールとしらすグルメを楽しむ食イベントを4月11日・12日に開催ウエストコーストブルーイングを含む全国6ブルワリーが用宗に集結マグロの解体ショーや打ち上げ花火、浜焼きもそろう港ならではのにぎわい

静岡市の用宗漁港で、クラフトビールと海の幸を満喫できる「もちむね みなとのビール祭り」が2026年4月11日・12日に開催されます。

全国のブルワリーが集まる一方で、しらすグルメや浜焼き、マグロの解体ショーまでそろい、港の魅力をまるごと味わえるイベントとなっています。

用宗漁港「もちむね みなとのビール祭り」

日程：2026年04月11日(土)〜2026年04月12日(日)時間：4/11(土)14：00〜20：00、4/12(日)11：00〜19：00会場：用宗港西側屋根付き広場(静岡市駿河区用宗)料金：入場無料 ※会場内での飲食販売は有料前売券：ローソンチケット(Lコード：45391)で2026年4月10日(金)23：59まで販売

「もちむね みなとのビール祭り」は、春の用宗漁港を舞台に開かれる食イベントです。

会場には、用宗のブルワリー「ウエストコーストブルーイング」を含む全国6ブルワリーが出店し、個性豊かなクラフトビールがそろいます。

フードも充実しており、名物のしらすを使ったメニューやキッチンカーが並びます。

港町らしい景色の中で、ビールと海の幸を一緒に楽しめる点が大きな魅力です。

イベントを盛り上げる催しも用意されています。

4月11日には14:30予定でマグロの解体ショー、19:00予定で打ち上げ花火を実施します。

海を見ながら味わえる焼きたての浜焼きも登場し、港のにぎわいを体感できる内容となっています。

クラフトビールの飲み比べに加えて、用宗ならではの食と景色をまとめて楽しめる2日間です。

全国のクラフトビールと用宗の海の幸が一度にそろう点が魅力です。

食事だけでなく、マグロの解体ショーや打ち上げ花火まで楽しめる構成になっています。

港の開放感と地域の味わいを同時に満喫できる春のイベントです。

用宗漁港「もちむね みなとのビール祭り」の紹介でした。

よくある質問

Q. もちむね みなとのビール祭りはいつ開催されますか？

A. 2026年04月11日(土)と2026年04月12日(日)の2日間開催されます。

Q. 会場はどこですか？

A. 会場は用宗港西側屋根付き広場(静岡市駿河区用宗)です。

Q. どんな内容が楽しめますか？

A. 全国6ブルワリーのクラフトビールや、しらすを使ったグルメ、キッチンカー、浜焼きに加え、4月11日はマグロの解体ショーと打ち上げ花火も楽しめます。

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