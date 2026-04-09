ヨルシカ「春泥棒」、「合算シングル」で自身2作目のミリオンポイント記録【オリコンランキング】
ヨルシカの「春泥棒」が、最新4月13日付「オリコン週間合算シングルランキング」において、週間0.5万PT（5,427PT）を獲得し、累積ポイントが100.3万PT（1,003,397PT）に到達。自身2作目のミリオンポイントを達成した。
【動画】ヨルシカ「春泥棒」MV
同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した。
累積ポイントの内訳はCD：-／ストリーミング：95.5万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：4.9万PTとなる。
本作は、2021年1月に発売されたアルバム『創作』に収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞
【動画】ヨルシカ「春泥棒」MV
同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した。
累積ポイントの内訳はCD：-／ストリーミング：95.5万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：4.9万PTとなる。
本作は、2021年1月に発売されたアルバム『創作』に収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞