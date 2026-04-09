読売３３３終値は３６６円安…ツルハＨＤが９・６２％下落

９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３６６円３４銭（０・７５％）安の４万８４７８円０２銭だった。

５営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、７割超にあたる２５４銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、４１３円１０銭（０・７３％）安の５万５８９５円３２銭だった。

この日は、米国とイランの停戦合意が好感された前日の大幅上昇からの反動で、利益確定の売りが優勢となった。合意後も、イランがイスラエルによるレバノン攻撃を理由にホルムズ海峡の再封鎖を表明するなどしており、中東情勢の不透明感が再び意識された。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、ドラッグストア大手のツルハホールディングス（ＨＤ）の９・６２％が最も大きく、イオン（８・１９％）、ゼンショーＨＤ（６・０７％）と続いた。

上昇率は、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（７・７９％）、エービーシー・マート（７・６６％）、ＪＸ金属（４・８２％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３３・８３ポイント（０・９０％）低い３７４１・４７。