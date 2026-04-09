お笑いコンビ「ハリセンボン」のYoutubeチャンネルが9日までに更新され、近藤春菜（43）がぎっくり腰になってしまったことを告白。元警察官で腹筋が割れている父親のコルセットが巻けなかったことを明かした。

人気企画「朝食食べよう」で朝食を食べながら、収録（ロケ）前日に人生で初めてぎっくり腰になってしまったことを明かした近藤。その後、実家に行く予定があり、元警察官の父親から湿布を貼ってもらったことも語った。

ぎっくり腰経験のあるスタッフがコルセットを持っていることを聞くと、近藤は「実家でお父さんが“俺コルセットあるからするか？”て持ってきてくれて…そしたら届かなかった」とコルセットの長さが足りず、巻けなかったことを笑いながら告白した。

「お父さん、割とスリムなのよ。お父さん、たぶんシックスパックなの」と衝撃の事実を打ち明けると、スタッフからは驚きの声が上がった。父親は元警察官で「今も剣道を子供たちに教えてたりしてて、鍛えてんの」と続けた。

「いいなぁお父さんシックスパック」「確かに自慢したい」とうらやむ声が上がると、近藤は「シックスパックまでは分かんないけど、割れてた気がする」とはにかんでいた。