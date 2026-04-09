歌手加藤登紀子（82）が9日、東京・新宿のロシア料理店「スンガリー」で取材会を行った。店は加藤の生まれた満州（現中国東北部）から日本に逃げたロシア人のために両親が開店。それから約70年。ずっと親族が経営を引き継いでいる。

3月31日発売した新著「『ま・さ・か』の学校 ピンチはチャンス」（時事通信社）は人や歌との出会いをつづった。人では森繁久弥さん、宮崎駿さん、河島英五さんら。歌では「百万本のバラ」など、60年の歌手生活での「すべての出来事に大きな感謝を込めて」書いた“まさかの出会い”が231ページになっている。

1983年（昭58）公開の映画「居酒屋兆治」では、高倉健さん演じる兆治の妻を演じた。「記者会見のために九州へ行きました。三角関係のストーリーで、記者が『健さん、ご自身だったら恋人と奥さんのどっちを取りますか』と質問をした。すると30秒くらいじっと考えた。その場にいた記者ら100人くらいが、じっと呼吸を止めて返事を待っていた。30秒の後に『分かりません…』。この雰囲気があまりにすごい。くぎ付けになった。健さんは日本の歴史に残る大巨匠ですが、かわいがっていただいて幸せです」と思い出を振り返った。

6月20日に東京国際フォーラムホールC、7月11日に千葉県文化会館でコンサート「明日への讃歌 ジーナの生きた100年」を開催する。