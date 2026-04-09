新年度が始まって1週間あまり。



新たに働き始めたり職場が変わったりと、車を運転する機会が増えたという人もいるかもしれません。



鹿角市では新社会人を対象とした講習会が開かれ、高速道路で事故や車の故障など、万が一の事態が起きた際の対応方法を学びました。



この講習会は、鹿角地区安全運転管理者協会が警察やネクスコ東日本などと開いたものです。



この春、鹿角市と小坂町にある団体や企業に新たに加わった14人が参加しました。





学んだのは、高速道路で事故や車の故障など、万が一の事態が起きた際の対応方法です。まずは高速道路のパトロール隊員から発煙筒の使い方を学び、実際に着火してみました。全員、初めての体験です。事故が起きた時などは、高速道路に設置された非常電話でも連絡することもできます。この非常電話は約1キロごとに設置されていて、受話器を取るだけで通話が可能です。もちろん、携帯電話やスマートフォンからの通報も可能です。道路緊急ダイヤル＝「＃9910」への連絡を体験しました。110番通報と同じように、場所や状況を落ち着いて伝えることが大切です。通報を体験した参加者「もしそういうふうに電話をしなければいけないときは、気持ちも動転してたりとかするかなとは思うんですけど、きょうの研修で学んだことをいかして落ち着いて対応できればいいのかなと思います」参加者「スピードとか出ると視野が非常に狭くなるというのを聞いたので、そういう時でもしっかり周りを見ることだったりだとか注意が散漫しないようにしっかりと心掛けて事故がないように安全運転したいなというふうに思いました」県内の高速道路では、今年に入ってからきのうの8日までに人身事故が5件発生しています。特に高速道路では一瞬の判断や操作のミスが重大な事故につながりやすいとして、警察が、より安全運転を意識するよう呼びかけています。※4月9日午後6時15分のABS news every.でお伝えします