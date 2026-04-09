「外野陣が固定されていない他のチームであれば…」ド軍マイナーで“無双”する驚異の23歳逸材…メジャー昇格のための術は
マイナーで無双するディブス3世を巡る動きが騒がしい(C)Getty Images
ドジャースのマイナーで快音を響かせているのが、今季3Aにデビューしたジェームズ・ティブス3世だ。11試合で7本塁打を放ち、打率.413、13打点をマークしている。
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23歳の外野手であるティブス3世は、2024年にドラフト1巡目指名でジャイアンツ入りした後、25年にレッドソックスへ移籍。その後、約1か月でダスティン・メイとの交換トレードでドジャースへの移籍が決まった。
『MLB公式X』はティブス3世の本塁打シーンの動画を添えて「ジェームズ・ティブス3世は、2026年のドジャースの3Aでをぶっ飛んだスタートを切っている」と、綴っている。
そんな中、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ティブス3世はドジャースのプロスペクトの中でも、限りなく“放出厳禁”に近い存在になりつつある。彼は3Aに昇格したばかりだが、外野陣が固定されていない他のチームであれば、今この瞬間にでも彼をメジャーデビューさせることを真剣に検討するはずだ」と、驚異の逸材であることを伝えた。
ドジャースの外野陣はアンディ・パヘス、カイル・タッカー、テオスカー・ヘルナンデスと揃っており、メジャー昇格には大きな壁が立ちふさがる。
同メディアは、ティブス3世をメジャー昇格のための枠を空けるために、今季中に控えのアレックス・コールをトレードに出し、チャンスを与えるプランを示した。
その上で、テオスカー・ヘルナンデスが昨年のように打撃が低迷するようなら、オフにトレードに出すことを提案。その上で、新たなバックアップ外野手を探すか、あるいは数多く抱える他の外野プロスペクトの中から誰かを抜擢すればいいと見解を示している。
記事では「もしトレード期限までにタリク・スクバルのような大物投手が獲得可能になれば、ティブス3世は放出されることになるだろう。だが、そのためにはすべての条件が完璧に整う必要がある。そうでなければ、彼はその圧倒的な実力でメジャー昇格を力ずくで勝ち取ることになるだろう」と予想した。
果たして、マイナーで無双する23歳を巡る動きは今後どのように進展していくだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]