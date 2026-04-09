企業の人手不足を解消するため、外国人留学生を積極的に受け入れ、観光業や介護職などの人材を育成する石川県金沢市の専門学校で、９日、入学式が行われました。

母国の民族衣装を身にまとった新入生たち。

専門学校アリス学園に入学したのは、3つの学科あわせて198人です。

近年、宿泊業や介護現場などでは、人材確保が大きな課題となっていて、2026年はインドネシアやミャンマーなど、アジア12か国から過去最多の留学生が入学しました。

式では、竹澤勝志校長が「千里の道も一歩から。今日の喜びと決意を忘れずに、夢と目標に向かって奮闘努力されることを期待しています」と激励しました。

自ら新しいことに挑戦したい！ずっと日本に住みたい…

新入生を代表し、ミャンマーから来たティン・ティン・アウンさんが決意を表明しました。

ティン・ティン・アウンさん「それぞれの大きな夢に向かい自ら新しい事に挑戦していきたい」

ハユ・カンチャンさん「新しい友達と先生に会えてとても嬉しかったです」

スコール・フィクリ・アタラーさん「介護を学びたいです。ずっと日本に住みたい」

それぞれの夢に向かってスタートを切った新入生は2年間、専門知識や技術のほか、社会人として必要な倫理観などを学びます。