ＦＭ大阪が自転車のマナー向上・飲酒運転撲滅を目指す新プロジェクト「ＳＤＤ ＢＩＣＹＣＬＥ」のキックオフイベントが９日、大阪市内で開催された。ＳＤＤのプロジェクトリーダーを務めるロックバンド・スターダストレビューの根本要とＴＲＦ・ＤＪ ＫＯＯが登壇した。

４月から自転車の交通違反に交通反則切符（青切符）を交付する制度が開始。道路交通法改正により、自転車の酒気帯び運転などの危険な行為への罰則が強化された。

こうした状況に、ＤＪ ＫＯＯは「自転車は車と違ってすごく身近な乗り物で、たくさんの人が利用する。夜中が一番危険。まずは身を守ることが大切」と呼びかけ、「反射板があると夜に車を運転しているドライバーに目視されやすい。実行していただければ、うれしみ ＤＯ ＤＡＮＣＥ！」と持ちギャグを披露しながら、事故防止のため、反射板やシールをつけることの必要性を訴えた。

ＳＤＤとは２００７年に始まったＦＭ大阪が飲酒運転撲滅を訴えるプロジェクト「ＳＴＯＰ！ ＤＲＵＮＫ ＤＲＩＶＩＮＧ」の略称。賛同したアーティストによるコンサート「ＬＩＶＥ ＳＤＤ」を毎年開催している。「ＢＩＣＹＣＬＥ」はその兄弟プロジェクトとして位置づけ、自転車の安全利用の啓発および飲酒運転撲滅をテーマに活動している。