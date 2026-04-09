ボーイズグループ・ＪＯ１が９日、東京ドーム公演を開催。全曲生バンドの迫力ある演出で、代表曲「ＢＥ ＣＬＡＳＳＩＣ」から、これまで披露されることがなくＪＡＭ（ファンネーム）の間で幻とされていた「Ｄｏｔ−Ｄｏｔ−Ｄｏｔ」を初披露するなど盛大に沸かせ、ドームの地にその存在を強く刻み込んだ。

圧倒的世界観で繰り広げるパフォーマンスにドームが盛大に揺れた。「ＪＯ１ＤＥＲ ＳＨＯＷ ２０２６’ＥＩＥＮ永縁’」と題してこの日が２日目。約１年ぶりの東京ドーム公演とあって、與那城奨は「ただいま東京ドーム！」と感慨。川西拓実も「やっと会えました！こんなすてきな景色を皆と一緒に見られて最高です！」と喜びを爆発させた。

歌唱時の乱れる息づかいが直で伝わる、臨場感満載のライブを展開。ドーム公演オリジナルのユニットステージや、公演のために木全翔也が書き下ろした特別曲「ＥＩＥＮ」も初披露。最後まで全力投球のステージで魅了した。

最後にはメンバーそれぞれがＪＡＭへの感謝を述べた中、河野純喜は、この日の公演が午後２時３０分に上演したことに触れ「平日のお昼じゃないですか、皆さんよく来れましたね。きょう来れる人すごいっすね」と大イジリ。「きょうまっすぐ東京ドームに来たそこのあなた“最高幸ライフ”を送ってますやん！きょう来てくれたＪＡＭと会えて俺も最高のハッピー幸ライフです。今年もハッピー幸イヤーにしていきましょう」と笑顔を見せると、佐藤景瑚も「今年絶対俺らもっと上にいくから」と宣言した。

與那城は「平日にこうやって集まってくれるのは当たり前じゃない。皆さんの人生を一部を僕たちにあずけてくれるっていうのは本当にすばらしいこと。ステージに立ってその重みを改めて感じる」とし、「こうやって僕たちの歌そしてパフォーマンスが届けられてることが本当に僕たちは幸せ」としみじみ。「いろんな不安を抱えて、いろんなツラいこともあって僕たちはここに来ました。でも僕たちのそばには皆さんがいます。こんな僕たちですがこれからもよろしくお願いします」と実感を込めて続けた。

２２日、２３日には京セラドーム大阪で公演を行う。