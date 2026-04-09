「あそべる生物フィギュア」新作はビッグな恐竜が集合「ガチャアクション THE恐竜 太古への旅立ち」発売
タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「あそべる生物フィギュアシリーズ ガチャアクション THE恐竜 太古への旅立ち」を2026年4月（4月6日週発売）より発売する。全5種で価格は300円。
2026年4月（4月6日週発売）発売「あそべる生物フィギュアシリーズ ガチャアクション THE恐竜 太古への旅立ち」(全5種・300円)
いきものの特徴に合わせた可動ギミックと迫力の造形で人気の“あそべる生物フィギュアシリーズ”に、ビッグな恐竜たちが大集合した「あそべる生物フィギュアシリーズ ガチャアクション THE恐竜 太古への旅立ち」。
「ギガノトサウルス」と「ディロフォサウルス」は口、頭、うしろあし、尾が、「カスモサウルス」は頭、前後のあし、尾が、「アパトサウルス」は頭、首、前後のあし、尾が、「ディモルフォドン」は頭、口、両翼、うしろあしが可動する。本体サイズは約10.5〜14.5cm。
○ラインナップ
ギガノトサウルス
カスモサウルス
アパトサウルス
ディロフォサウルス
ディモルフォドン
2026年4月（4月6日週発売）発売「あそべる生物フィギュアシリーズ ガチャアクション THE恐竜 太古への旅立ち」(全5種・300円)
いきものの特徴に合わせた可動ギミックと迫力の造形で人気の“あそべる生物フィギュアシリーズ”に、ビッグな恐竜たちが大集合した「あそべる生物フィギュアシリーズ ガチャアクション THE恐竜 太古への旅立ち」。
「ギガノトサウルス」と「ディロフォサウルス」は口、頭、うしろあし、尾が、「カスモサウルス」は頭、前後のあし、尾が、「アパトサウルス」は頭、首、前後のあし、尾が、「ディモルフォドン」は頭、口、両翼、うしろあしが可動する。本体サイズは約10.5〜14.5cm。
○ラインナップ
ギガノトサウルス
カスモサウルス
アパトサウルス
ディロフォサウルス
ディモルフォドン