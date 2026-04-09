ピューロランドで人気の「おなまえホルダー」ガチャ登場!サンリオキャラクター大賞との連動キャンペーンも
タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「サンリオキャラクターズ メルヘン工房おなまえホルダー ミニチュアラバーマスコット」を2026年4月6日より再発売する。なお同商品は2025年6月に発売されたものと同一。全5種で価格は300円。
2025年6月（2026年4月6日再発売）発売「サンリオキャラクターズ メルヘン工房おなまえホルダー ミニチュアラバーマスコット」(全5種・300円)
「サンリオキャラクターズ メルヘン工房おなまえホルダー ミニチュアラバーマスコット」は、サンリオピューロランドやハーモニーランドで人気の「メルヘン工房 おなまえホルダー」が、ミニチュアサイズとなってガチャから登場。いっぱいつけても、ワンポイントでつけてもかわいくて、バッグやぬいぐるみなどにつけて持ち歩きたくなる。本体サイズは約4cm。
また、2026年サンリオキャラクター大賞 × Gacha 連動キャンペーン対象商品。
○ラインナップ
ハローキティ
シナモロール
マイメロディ
クロミ
ハンギョドン
2025年6月（2026年4月6日再発売）発売「サンリオキャラクターズ メルヘン工房おなまえホルダー ミニチュアラバーマスコット」(全5種・300円)
また、2026年サンリオキャラクター大賞 × Gacha 連動キャンペーン対象商品。
○ラインナップ
ハローキティ
シナモロール
マイメロディ
クロミ
ハンギョドン