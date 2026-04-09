“次世代パフォーマンスグループ”NEXZ、新曲『Mmchk』でカムバック！メンバーが作詞に参加

NEXZが、新タイトル曲『Mmchk』でカムバックする。

NEXZは4月8日、公式SNSを通じて2ndシングルアルバム『Mmchk』のトラックリストを公開した。

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トラックリストによると、新アルバムにはタイトル曲『Mmchk』をはじめ、『HYPEMAN』『Mmchk（English Version）』の全3曲が収録される。

特に、NEXZのメンバーが作詞に直接参加している点が注目を集めている。タイトル曲『Mmchk』にはユウキ、ヒュイ、トモヤがクレジットに名を連ね、2曲目『HYPEMAN』はユウキとトモヤが単独で作詞を手がけた。

NEXZはこれまで、2024年の1stミニアルバム『NALLINA』の収録曲『Next Zeneration』や、昨年発表した3rdミニアルバム『Beat-Boxer』の収録曲『Next To Me』の作詞にも参加してきたが、今回は収録曲すべての作詞を担当し、期待をさらに高めている。

（画像＝JYPエンターテインメント）

2026年初のカムバックを記念し、NEXZは多彩なオフラインイベントも用意してファンの期待を高める。カムバック前日の26日13時には「“Mmchk”：The Pre-Listening Party」を開催し、アルバム発売当日の27日20時にはカムバックショーケース「NEXZ COMEBACK SHOWCASE『Mmchk』」を実施する予定だ。

さらに、5月4日に台北、6月6日に香港、7月4日にバンコクで「NEXZ GLOBAL SHOWCASE EVENT」を開催し、各地のファンと交流する。

“次世代パフォーマンスグループ”と呼ばれるNEXZのワールドワイドな活躍に弾みをつける2ndシングル『Mmchk』と同名タイトル曲は、4月27日18時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）