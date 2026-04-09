辻希美、高校入学の長男・青空（せいあ）君のお弁当公開「朝からすごい」「手紙入りなんて愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの辻希美が4月8日、自身の公式ブログを更新。新学期のお弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「朝からすごい」高校入学の長男への手作り弁当
辻は「今日から毎朝お弁当生活が始まりました」とつづり、写真を投稿。長男・青空（せいあ）君用のお弁当箱には、唐揚げやタコさんウインナー、卵焼き、花のウインナー、ミートボールが入り、一緒にみかん、お菓子が並んだ写真を投稿。あわせて「ついに高校生！！楽しい3年間になりますように」とメッセージメモも添えている。
更に「残り物をお弁当にしてせいあが食べる時間くらいに食べてみた」「これから色んなお弁当作るから何が美味しくて何がダメかをこうやって食べて研究していきます」とこれからのお弁当生活への意気込みをつづっている。
この投稿に「メッセージが泣ける」「朝からすごい」「嬉しいお弁当」「美味しそう」「ママ素敵」「手紙入りなんて愛情たっぷり」などと反響が集まっている。
辻は、俳優の杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「朝からすごい」高校入学の長男への手作り弁当
◆辻希美、長男・青空（せいあ）君のお弁当公開
辻は「今日から毎朝お弁当生活が始まりました」とつづり、写真を投稿。長男・青空（せいあ）君用のお弁当箱には、唐揚げやタコさんウインナー、卵焼き、花のウインナー、ミートボールが入り、一緒にみかん、お菓子が並んだ写真を投稿。あわせて「ついに高校生！！楽しい3年間になりますように」とメッセージメモも添えている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に「メッセージが泣ける」「朝からすごい」「嬉しいお弁当」「美味しそう」「ママ素敵」「手紙入りなんて愛情たっぷり」などと反響が集まっている。
辻は、俳優の杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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