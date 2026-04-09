全身黒革衣装の破壊力たるや…BTS・V、漫画でしか見たことのないビジュアルが話題

ボーイズグループBTSのメンバー、Vがミュージックビデオのビハインドカットを通じて、強烈なカリスマ性を披露した。

4月9日、Vは自身のインスタグラムを更新。

【写真】アニメキャラだ…V、美しさ限界突破

去る4月8日に公開されたBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』の収録曲『Hooligan』のミュージックビデオの撮影現場で撮られた複数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかでVは、全身を包み込む黒革の衣装を身に纏い、大胆なスタイルを披露した。

彼は荒いコンクリートの壁を背景に、鋭い眼光を放ちながら、圧倒的なオーラを放っている。特に、レザーのマスクと独特なヘッドギアを着用した姿は、まるで映画のワンシーンのような、幻想的でありながらも、力強い雰囲気を醸し出した。

（写真＝V Instagram）

また別の写真では、マスクの間から強烈な目元を覗かせながらカメラを見つめ、ファンの視線を釘付けにした。壁に映った影までもが立体的なシルエットとして浮かび、Vならではの芸術的なセンスを際立たせている。

今回公開された写真は『Hooligan』のコンセプトをそのまま捉えており、公開直後から世界中のファンから熱い反応が寄せられている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。