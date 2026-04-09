JO1、東京ドーム公演で4人が髪色大幅チェンジ サプライズにJAM熱狂
【モデルプレス＝2026/04/09】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が、2026年4月8日・9日に東京ドームで「JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁’」を開催。4人のメンバーが髪色を大幅にチェンジし、JAM（JO1のファンネーム）を驚かせた。
【写真】JO1、髪色大幅チェンジした姿
幕が開くと、存在感を放つJO1のシルエットが浮かび上がる。ライトが当てられると、本ライブ開始前の髪色から大幅にイメージチェンジしたメンバーの姿が。川尻蓮は金髪からミントグリーンにシルバーのメッシュが入ったスタイルになった。金城碧海は金髪から赤髪に。1年前の東京ドーム公演で金髪にしてJAM沸かせた白岩瑠姫は、本公演でもサプライズ。1年前とは逆の、金髪から黒髪にチェンジした。豆原一成も黒髪から金髪になった姿を披露した。
JO1は「JO1DER SHOW 2024 ʻWHEREVER WE ARE’」から、ライブのタイトルに“JO1DER SHOW”を掲げ、ブランディング。今回の‘EIEN 永縁’では、これまで紡いできた縁や運命と共に前へ進むことへの決意を表現した。このコンセプトを‘永縁’と呼ぶ“樹”に見立て、ライブ全体を1つの物語として描く。東京ドーム・京セラドーム大阪の2箇所での開催となり、新曲や待望の楽曲初披露に加え、本公演ならではのユニットステージ、生バンド編成など、見どころ満載の構成となっている。（modelpress編集部）
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【写真】JO1、髪色大幅チェンジした姿
◆JO1、髪色チェンジのサプライズ
幕が開くと、存在感を放つJO1のシルエットが浮かび上がる。ライトが当てられると、本ライブ開始前の髪色から大幅にイメージチェンジしたメンバーの姿が。川尻蓮は金髪からミントグリーンにシルバーのメッシュが入ったスタイルになった。金城碧海は金髪から赤髪に。1年前の東京ドーム公演で金髪にしてJAM沸かせた白岩瑠姫は、本公演でもサプライズ。1年前とは逆の、金髪から黒髪にチェンジした。豆原一成も黒髪から金髪になった姿を披露した。
◆JO1、東京ドーム＆京セラドームで‘EIEN 永縁’開催
JO1は「JO1DER SHOW 2024 ʻWHEREVER WE ARE’」から、ライブのタイトルに“JO1DER SHOW”を掲げ、ブランディング。今回の‘EIEN 永縁’では、これまで紡いできた縁や運命と共に前へ進むことへの決意を表現した。このコンセプトを‘永縁’と呼ぶ“樹”に見立て、ライブ全体を1つの物語として描く。東京ドーム・京セラドーム大阪の2箇所での開催となり、新曲や待望の楽曲初披露に加え、本公演ならではのユニットステージ、生バンド編成など、見どころ満載の構成となっている。（modelpress編集部）
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