【7位〜12位】4月10日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】牡牛座 総合運：★★★☆☆

メリハリのある運気です。何かをするべきときには、思い切り集中できるでしょう。一方、休むときにはなにもする気が起きないかもしれません。頑張りすぎず、ONとOFFを何度か繰り返すことが、1日の満足度を高めるポイントです。



恋愛運

勢いのある恋愛運に恵まれる1日。じっと考えている時間は、もったいない！思いついたままに、どんどん動いてみてください。まわりから「大胆すぎる」と言われることでも、それが魅力となって相手の心をギュッとつかむはずです！



金運

パーッとお金を使いたくなるかもしれませんが、グッとこらえて。堅実な気持ちでお金と向きあったほうが、経済面の豊かさにつながる日です。ただし、お金のかからないことなら、ピンとひらめいたアイディアを行動に移すと、金運UP！



ラッキーアイテム：スタイリング剤



ラッキーカラー：インディゴブルー 恋愛運勢いのある恋愛運に恵まれる1日。じっと考えている時間は、もったいない！思いついたままに、どんどん動いてみてください。まわりから「大胆すぎる」と言われることでも、それが魅力となって相手の心をギュッとつかむはずです！金運パーッとお金を使いたくなるかもしれませんが、グッとこらえて。堅実な気持ちでお金と向きあったほうが、経済面の豊かさにつながる日です。ただし、お金のかからないことなら、ピンとひらめいたアイディアを行動に移すと、金運UP！ラッキーアイテム：スタイリング剤ラッキーカラー：インディゴブルー

【8位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

手間のかかることでも、今日は、丁寧に気分よくこなしていけそうです。後回しにしてきたことに取り組むチャンス！誰かと一緒ではなく、ひとりで静かに取り組むとベストです。「できるところまでやればいい」という心持ちも忘れずに。



恋愛運

なにかに対して、ひたすら熱心に取り組んでいる。そんな今日のあなたの姿は、相手をキュンとさせる魅力に溢れています！本気で努力していることなら、弱音を吐いたり涙を見せたりしてもOK。励ましの言葉には、素直に感謝するのもポイントです。



金運

自分と誰かの金銭感覚の違いに、びっくりすることがあるかも。親しい人の場合、思わず口出ししたくなるかもしれませんが、それはNG。｢人の振り見て我が振り直せ｣という心構えでいると、お金との縁をしっかりと強くできる日です。



ラッキーアイテム：フェイスパック



ラッキーカラー：ブラック

【9位】魚座 総合運：★★☆☆☆

少し納得できない話でも、今日は最後まで聞いてみてください。自分の意見や考えを主張するよりも、やや従順になっていたほうが順調な運気です。きっと1日の終わりには「あれこれ言わなくてよかった」と思えるでしょう。



恋愛運

趣味や遊びのグループのなかの誰かと急接近する可能性が！「一緒にいて楽しいな」と思えるのなら、複雑に考えずに距離を縮めてみて。想像以上に幸せな恋が始まりそうです。また、恋人と一緒に新しい趣味を始めると、愛が深まる運気。



金運

親しい友達や家族、毎日のように顔をあわせる人に、数百円でもかまわないのでお金を使ってみてください。小さな差し入れひとつでもOK！身近な人のために出費をすることが、自分に入ってくるお金の流れを強くする運気の日です。



ラッキーアイテム：指輪



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

気分がコロコロと変わりそうな運気。意気揚々と誰かと約束しても、その時間になったらモチベーションが下がっている…なんてことになるかも。ひとりの時間を長くとって、気が向いたことを存分にするといいでしょう。



恋愛運

恋の魅力を育てることができる1日です。ポイントは、ひとりで過ごすこと。これまでの恋愛や人間関係を振り返ると、なにをすればもっと幸せな恋ができるのか気づけるでしょう。過去に人から言われたことは、気にしなくていいのだと思って。



金運

偶然入ったお店で、探していたものがたまたまセールになっていた、そんなふうにラッキーに吸い寄せられていくような金運の日です。金銭面もそれ以外のことも、今日は直感のままに動いてみるのが、運気を生かす秘訣。



ラッキーアイテム：天然石



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】天秤座 総合運：★★☆☆☆

普段は感じないストレスが生まれそうな日。今日は運動をする時間を、最優先で確保するといいでしょう。朝のうちに体を動かせば、イライラを予防できる可能性も大。そして、ほかのこともスムーズに進みます。



恋愛運

片思いの相手や出会った相手には「とにかくやさしく」と心がけておくといい日。すると、相手の心のなかで、あなたの存在がしっかりと根付いていきます。一方、恋人がいるのなら、お互いの家族の話をすると未来につながりそうです。



金運

急いで行動していると、お金やカード、貴重品を落としてしまうかもしれない運気。ただ、時間にゆとりがあれば、大丈夫。大切なものをしっかりと守ることができます。常に10分前には行動するように心がけるといいでしょう。



ラッキーアイテム：ノート



ラッキーカラー：ベージュ

【12位】乙女座 総合運：★☆☆☆☆

そんなつもりはなくても、威張っているような印象を与える可能性がある日です。これを防ぐためにも、ポジティブな言葉を選び、穏やかな話し方をしてください。まわりの人の気分も和やかになって、平和な1日を過ごせるはず。



恋愛運

恋に幸せの波がやってきそうな日！思いがけない人からの紹介で、理想以上の相手と出会うかも。恋の相手から情熱的な言葉を聞ける場合もあるでしょう。まずは、誰に対しても、真心を注ぐ行動や発言をするのが運気を生かす方法です。



金運

思いがけず、サポートを得られる可能性がある金運！特に、資金繰りを考えているのなら、うれしい話が舞い込んできそう！あなたに協力してくれる人が現れるかもしれません。誰に対しても、腰を低くして接するのが、運気を生かすポイント。



ラッキーアイテム：インセンス



ラッキーカラー：オレンジ