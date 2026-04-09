（新静岡セノバ前から中継 永井 大勝 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（永井 大勝 アナウンサー）

さあここからは「静岡献立予報」です。このコーナーは、その日、スーパーで聞いたお買い得なお野菜をお値段とともに紹介していきます。また、そのお野菜を使った簡単レシピもお伝えしていきます。ということで、きょうご紹介いただくのはこの方です。「田子重 西中原店」の増田店長です。さあ、きょうご紹介するお野菜なんですけれども、この時期、お弁当の彩りに加えたいお野菜を紹介します。ということでこちらです。「ブロッコリー」。





（松浦 悠真 気象予報士）確かにね緑が入って映えますよね。（永井 大勝 アナウンサー）私もお弁当作ってますけども必ずやっぱりブロッコリーは入れますね。…ということでそのブロッコリーなんですけれども、この冬から春にかけて気温が上がったことで生育が早まって出荷量が増えたそうなんですね。そのおかげで価格が下がって購入者も多くなって特売になることが多いということなんです。松浦さん、これを受けていかがでしょうか？（松浦 悠真 気象予報士）そうですね、確かにことしは2月の終わりぐらいから、だいぶ気温が上がってきたので、それでいつも、もしかしたら生育が早まっているものもあるのかな…というふうには思いますよね。（永井 大勝 アナウンサー）そんなブロッコリー…どれぐらい今お安くなっているかといいますと、9日、「スーパー田子重 西中原店」では、1株182円で販売されていたということで、「田子重 西中原店」では、例年と比べて20円ほど安く販売されているんですね。そう見るとやっぱり買い得だなというのも感じていただいて、そんなブロッコリー…ここからは超簡単レシピをご紹介していきます。こちらです。・「やみつきブロッコリー」4つの材料でできますので、本当簡単ですので…まずは作り方をご覧ください。ブロッコリーを小ふさに分け、茎は皮を取り除いて食べやすい大きさに切ってください。ラップをして600Wのレンジで約2分加熱をしてください。最後に塩昆布、ごま油、ごまを加えて混ぜて完成です。（松浦 悠真 気象予報士）あっという間ですね。（永井 大勝 アナウンサー）とても簡単、5分でできます。ということで、このやみつきブロッコリーをスタジオにお持ちしました。津川さん青山さんお召し上がりください。（スタジオ出演者 試食）（永井 大勝 アナウンサー）皆さんも、あすのお弁当であったり、きょうの献立の一品にぜひいかがですか…ということで。この「やみつきブロッコリー」ぜひ試してみてください。ブロッコリーは「指定野菜」にも選ばれているということで、ぜひ、皆さん試してみてください。