物価高騰が止まりませんが、今「朝食」を家ではなく、なぜか外で食べる人が増えています。



外食産業における朝食の市場規模は2025年5347億円と調査を開始した2014年以降最高を記録しました。



しかし、なぜ今、朝食を外で食べる人が増えているのでしょうか？



外食市場に詳しい専門家によると共働き世帯や単身世帯の増加、さらに物価高により自炊のコストが上昇。コスパ・タイパの観点から、朝食を外で食べる人が増えたとの分析も。そこで、実際どれほどお得なのか、静岡県内で人気の朝食を調査。





県内に11店舗を展開する、そばの人気全国チェーン店「ゆで太郎」では、モーニングタイムは通常よりも安いと大人気。さらにSNSでは“朝食の裏技メニュー“がウマいと話題沸騰。（客）「ほぼ毎日ぐらい（来ている）」（客）「安いのもあって朝来る価値ありますね」（客）「朝ゆっくりしたい。片付けもしなくていい…。（外食は）結構行きますね」一方、県内に11店舗を展開するファミリーレストラン「ジョイフル」。豊富な朝食メニューは、安くてうまいと大人気。さらには、24時間頼めるという…もはや朝食とは言えないような謎のモーニングメニューも。（客）「毎日です。安くておいしいです」（客）「ドリンクバー重宝してます」（客）「家族にはお料理は卒業しましたと宣言しているので…」毎日でも通いたくなる衝撃の朝食メニューとは？今、店で食べる朝食の進化がすごい。毎日通いたくなる魅力と人気の秘密を調査します。まずは、静岡市を中心に県内に11店舗ある「ゆで太郎」。静岡インター通り店など24時間営業の店では、朝食メニューは朝5時から始まります。「ゆで太郎」のそばは、店内で毎日粉から作ります。そば粉55％、小麦粉45％の本格蕎麦で、「ひきたて」「打ちたて」「ゆでたて」の「三たて」のそばが味わえます。「ゆで太郎」と言えば、お得なランチが有名ですが、実は朝食にも力を入れています。（ゆで太郎 静岡インター通り店 吉田 久美子 店長）「おいしいおそばを“日常食”として召し上がっていただきたいという思いがありまして、少しでも価格をお安く、毎日食べても飽きの来ないようなバリエーションを豊富にそろえてご用意しております」その朝食メニューでもっとも驚くのは価格。いったいどれだけお得なのでしょうか？（ゆで太郎 静岡インター通り店 吉田 久美子 店長）「納豆セットというメニューがありまして、こちら通常の価格でご注文いただきますと830円になるんですけど、500円でご利用いただくことができます」そばに、ご飯、納豆、温泉玉子までセットで、朝食タイムなら、何と330円もお得に。また、ミニカレーセットは通常価格750円ですが、朝なら、これまたワンコインの500円。さらに、「かきあげそば」は通常550円ですが、「朝そば」になると450円。そしてそばと同じ、かつおだしで仕上げた「中華そば」も通常560円ですが、「朝ら～」になると450円と…とにかく朝がお得なんです。そんな、お得で人気の朝ごはんですが、実は今、SNSで“裏技メニュー”が話題に。その中身とは？？（ゆで太郎 静岡インター通り店 吉田 久美子 店長）「サイドメニューにありますカレールーを使って、かけそばにかけて召し上がる人もいます」ゆで太郎にはカレーそばはありませんが、トッピングのカレールーを購入してかけそばにまぜると「激うまカレーそば」になるという裏技がSNSで話題なのです。また、朝食セットで人気の「焼鯖炙りたらこごはん」は、そのまま食べてもおいしいですが、無料のわさびをのせてこれまた無料のそば湯をかけてお茶漬け風にすると、これが「味変最高」「うますぎ」と話題沸騰。そんな激ウマ朝食求め、朝5時過ぎから多くの客の姿が。(客）「ほぼ毎日ぐらい（来ている）」（客）「安くてボリュームがあって提供が早い」（客）「やはり安いのもあって、やっぱり朝は来る価値がありますね」（客）「リーズナブルですね。朝ゆっくりしたい、片付けもしなくていい、結構（外食は）行きますね」朝からお得でおいしい「ゆで太郎」の朝ごはん。試してみてはいかがですか？続いては、ファミリーレストランのジョイフル。全国に約600店舗、静岡県内にも12店舗を展開。安さにこだわり、地域に愛され続けて今年で50周年。人気メニューは「5種チーズのとろ～りチーズインハンバーグ」768円。「厚切りロースステーキ」も1175円ととってもリーズナブル。そんな、ジョイフルでは、モーニングもおいしくリーズナブルと大人気。（ ジョイフル 広報課 佐藤 えりさん）「人気はベーコンモーニングです。ベーコンと瑞々しいサラダが付いたモーニングになっています」「ベーコンモーニング」はトーストやブールパン、ライスから選べなんと328円という格安のメニューですが、それだけではないんです。（ ジョイフル 広報課 佐藤 えりさん）「ジョイフルの朝食メニューは全てこちらドリンクバーがついております」通常、500円以上するドリンクバーが、なんとすべての朝食にセットでつくのです。そして、女性や年配の方に圧倒的な人気を誇るおてごろモーニングが、「釜揚げしらすの玉子雑炊朝食」482円。フワフワのたまごと、しらすをたっぷり使ったやさしい味の雑炊は朝から食べてもとってもヘルシー。もちろんこちらもドリンクバーが付いています。実はジョイフルには、もう一つ、ちょっと変わったモーニングがあるんです。それがこちら「24時間いつでも頼める！まんぞくモーニング」一体どういうことなのでしょうか？（ ジョイフル 広報課 佐藤 えりさん）「昨今、働き方が様々になってきていますので、いろんな方の朝に対応できるように24時間販売しております」つまり、仕事などで朝晩が逆転している人にも、いつでもモーニングが提供できるようにと時代のニーズに対応したメニューなのです。そのため、ソーセージエッグハンバーグプレートのようにガッツリ食べたい方向けのメニューや、体に優しいたっぷりの野菜が入った豚汁定食も大人気。キムチや納豆、生たまご、目玉焼きから1品選べるのも嬉しいサービスです。（客）Q.どれぐらいのペースで来られるんですか？「毎日です。安くておいしいで」（客）「安いぐらいだよ。恐らく」（客）「ドリンクバー。重宝してる」（来店客）「週に2～3回は来てるじゃない。作らなくていいので…ちょっと楽してます」進化が止まらない…店で食べるお得すぎるモーニングこれだけリーズナブルなら毎日通ってしまうのも納得ですね。