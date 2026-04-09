バッド・バニー、初アジア＆来日公演のスペシャル映像公開 Spotifyで独占配信
Spotifyがバッド・バニー初の来日公演のコンサートフィルム『Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film』を公開している。
【ライブ写真】サルサ爆発！初来日公演でパフォーマンスするバッド・バニー
同コンサートフィルムは、3月7日に千葉・TIPSTAR DOME CHIBA（千葉JPFドーム）で開催された『Spotify Presents: Billions Club Live with Bad Bunny』を収録したもの。バッド・バニーにとって初のアジア＆来日公演となったパフォーマンスで、Spotifyのトップファン約2300人が集った一夜限りのスペシャルイベントとなった。SpotifyでBillions Club（10億回再生）入りを果たした29曲のうち17曲が披露された、特別なライブの模様が収められている。
長年のクリエイティブパートナーであるStillz氏が監督＆フォトグラファーを務めた本作では、「Titi Me Pregunto」「Yonaguni」「NUEVAYoL」をはじめとする代表曲8曲のパフォーマンスに加え、「MIA」のサルサアレンジ披露など初公開の演出も収録されている。
さらに、バッド・バニーがキャリアやファンとのつながりについて語る独占コメンタリーも含んだ、全42分の見応えのある作品となっている。
■バッド・バニー コメント
東京をはじめ、これほど多くの場所でパフォーマンスができるようになるとは想像もしていませんでした。ただ、音楽と、自分がやっていることへの愛情が、ここまで連れてきてくれました。好きなことを、心を込めてやり続ければ、想像もしなかった場所に辿り着けるということを改めて実感しています。
【ライブ写真】サルサ爆発！初来日公演でパフォーマンスするバッド・バニー
同コンサートフィルムは、3月7日に千葉・TIPSTAR DOME CHIBA（千葉JPFドーム）で開催された『Spotify Presents: Billions Club Live with Bad Bunny』を収録したもの。バッド・バニーにとって初のアジア＆来日公演となったパフォーマンスで、Spotifyのトップファン約2300人が集った一夜限りのスペシャルイベントとなった。SpotifyでBillions Club（10億回再生）入りを果たした29曲のうち17曲が披露された、特別なライブの模様が収められている。
さらに、バッド・バニーがキャリアやファンとのつながりについて語る独占コメンタリーも含んだ、全42分の見応えのある作品となっている。
■バッド・バニー コメント
東京をはじめ、これほど多くの場所でパフォーマンスができるようになるとは想像もしていませんでした。ただ、音楽と、自分がやっていることへの愛情が、ここまで連れてきてくれました。好きなことを、心を込めてやり続ければ、想像もしなかった場所に辿り着けるということを改めて実感しています。