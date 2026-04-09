◇欧州CL決勝トーナメント準々決勝第1戦 リバプール0―2パリ・サンジェルマン（2026年4月8日 フランス・パリ）

リバプール（イングランド）のスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサク（26）が109日ぶりの実戦復帰を果たした。

昨年12月20日のトットナム戦で腓骨（ひこつ）骨折など左足首を負傷。長期離脱していたが、パリSG（フランス）との欧州チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でベンチ入りを果たすと、0―2の後半33分から出場。限られた時間でシュートを放つ場面はなく、試合もそのまま敗れたが、復活への一歩を踏み出した。

2026年W杯北中米大会の1次リーグ第3戦（6月25日）で日本と対戦するスウェーデンの主力。昨夏に英史上最高の移籍金1億2500万ポンド（当時約249億円）でニューカッスルからリバプール入りした。移籍による調整の遅れや負傷離脱もあって今季は公式戦17試合3得点にとどまるが、順調に復調すればW杯では昨夏に移籍金総額6300万ポンド（当時約125億円）でアーセナル入りし、W杯予選欧州プレーオフ（PO）2試合で4得点したヨケレスとの総額374億円2トップが予想される。

イサクの戦列復帰を受け、スウェーデンの地元紙エクスプレッセンは「全てのスウェーデン・ファンが待ち望んでいたニュース」と伝えた。