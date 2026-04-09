10日（金）は全国的に春の嵐となるでしょう。9日（木）午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■全国的に春の嵐 強雨や雷雨に注意

10日（金）は低気圧が発達しながら日本海を進む予想で、そこから延びる前線が日本列島を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって、梅雨時期のような暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定になりそうです。局地的には、傘が役に立たないくらいの非常に激しい雨が降ったり、雷を伴うおそれもあります。

落雷や竜巻などの突風にもご注意ください。西日本を中心に雨量がまとまり、多いところでは100ミリ以上の大雨となるおそれがあります。ダムの貯水率改善につながる一方で、大雨による土砂災害や川の増水などにも注意が必要です。全国的に南寄りの風が強まり、暴風が吹くおそれもあります。交通機関の乱れなどにもお気を付けください。

■雨でも気温は高めの傾向

最低気温は西日本や東日本は15℃以上の予想で、朝の冷え込みはなさそうです。北日本も平年より高いところが多く、冬日になるところはほとんどなさそうです。日中も雨でも気温は高めで、西日本や東日本では20℃を超えるところが多いでしょう。北日本は前日より下がるものの、この時期としては気温が高めの状態が続きそうです。

【10日（金）の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 9℃（+2 5月中旬）

仙台 10℃（+6 5月上旬）

新潟 11℃（+6 5月上旬）

東京 15℃（+6 5月中旬）

名古屋 15℃（+7 5月中旬）

大阪 15℃（+6 5月上旬）

福岡 20℃（+7 6月中旬）

■春の嵐のち夏の暑さに？ 関東で真夏日の可能性

【10日（金）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感札幌 13℃（-3 4月下旬）仙台 18℃（-2 4月下旬）新潟 20℃（-1 5月上旬）東京 19℃（-1 4月中旬）名古屋 21℃（+1 4月下旬）大阪 24℃（+5 5月上旬）福岡 22℃（+4 4月下旬）

11日（土）は低気圧がオホーツク海に進む影響で、北海道では風の強い状態が続くでしょう。東北や北陸も雨の残るところがありそうです。西日本や東日本は天気が回復し晴れるところが多いでしょう。低気圧に向かって流れ込む暖かい空気が残る影響で、関東を中心に25℃以上の夏日が続出しそうです。熊谷では29℃の予想で、真夏日になる可能性もあります。まだ暑さに慣れていない時期ですので、熱中症には十分にご注意ください。