秋田市の認定こども園では、園児を対象にした交通安全教室が開かれました。



あの大手ファストフードチェーンのマスコットキャラクターも登場し、子どもたちに交通安全を呼びかけました。



秋田市飯島のけやき平こども園にやってきたのは、大手ファストフードチェーン・マクドナルドのマスコットキャラクター、ドナルド・マクドナルドです。





正しい交通ルールを知ってもらおうと、秋田臨港警察署が、日本マクドナルドなどと共同で開催しました。子どもたちは、自分で自分を守るための行動について、ドナルドと一緒に考えました。ドナルド「右見て左見てもう1回右を見て、車やオートバイ自転車がきてないか確かめてから手を挙げてわたるんだね」ドライバーに見えやすいよう、手を挙げて横断歩道を渡ることを確認しました。県内すべてのマクドナルドの店舗は、子どもが助けを求めて駆け込むことができる「子ども110番の家」に登録しています。子どもたちは、知らない人に声をかけられたら大きな声で助けを求めることや、「子ども110番の家」に逃げることも学びました。園児「ドナルドかわいかった。最初ちょっと怖かったけどでもドナルドが一番かわいいし、あの茶色い子とピンクの子も可愛かった～」園児「右見て左見てもっかい右見てで渡る」園児「手上げて渡るって言ってた」子どもたちを事件や事故から守るため、警察は、今後も各地で交通安全教室を開くほか、ドライバーには、横断歩道での歩行者ファーストの徹底を呼びかけています。※4月9日午後6時15分のABS news every.でお伝えします