【静岡県】“浜中湖の絶景”を望む温泉。静岡県の湯治所「三ヶ日温泉」の魅力とは？
三ヶ日温泉は、浜名湖の北西岸に位置する猪鼻湖（いのはなこ）のほとりに湧出する温泉地です。地下約1000mから湧き出るお湯は、pH9.6という高いアルカリ度を誇るアルカリ性単純温泉で、美肌効果を期待できる「美人の湯」として多くの来訪者に親しまれています。
温泉街には、浜名湖の穏やかな湖面を間近に望むリゾートホテルがあり、開放感あふれるレイクビューとともに湯浴みを楽しめるのが最大の魅力です。
また、夜間には大迫力のプロジェクションマッピング映像と音の演出を鑑賞できる露天風呂もあり、現代的なエンターテインメントと癒しが融合した新しい温泉体験も提供されています。
歴史的な見どころも多く、約2万年前の人骨が発見された「三ヶ日人只木遺跡」をはじめ、平安時代の様式を残す庭園がある「摩訶耶寺（まかやじ）」、将軍家にも献上された納豆で有名な「大福寺」などの史跡が点在しています。
グルメでは、浜名湖名物のウナギや浜松餃子、そして特産の三ヶ日みかんを使ったスイーツなどを堪能できます。近隣の「舘山寺（かんざんじ）温泉」や「雄踏（ゆうとう）温泉」の施設も利用できる「湯めぐり手形」を活用して、浜名湖周辺の多彩な名湯を巡るのもおすすめです。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
温泉街には、浜名湖の穏やかな湖面を間近に望むリゾートホテルがあり、開放感あふれるレイクビューとともに湯浴みを楽しめるのが最大の魅力です。
「三ヶ日温泉」周辺には何がある？三ヶ日周辺は、温暖な気候を活かした「みかんの里」として全国的に有名です。みかん狩りやブドウ狩りなどの観光農園がにぎわいを見せるほか、浜名湖でのボードセイリングといったマリンスポーツも盛んです。
歴史的な見どころも多く、約2万年前の人骨が発見された「三ヶ日人只木遺跡」をはじめ、平安時代の様式を残す庭園がある「摩訶耶寺（まかやじ）」、将軍家にも献上された納豆で有名な「大福寺」などの史跡が点在しています。
グルメでは、浜名湖名物のウナギや浜松餃子、そして特産の三ヶ日みかんを使ったスイーツなどを堪能できます。近隣の「舘山寺（かんざんじ）温泉」や「雄踏（ゆうとう）温泉」の施設も利用できる「湯めぐり手形」を活用して、浜名湖周辺の多彩な名湯を巡るのもおすすめです。
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