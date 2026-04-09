「下部リーグのチームを見ているよう」シュート本数３対18。パリSGに完敗のリバプールにレジェンドOBは危機感「５点か６点差になってもおかしくなかった」【CL準々決勝】
現地４月８日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第１レグで、リバプールはパリ・サンジェルマンと敵地で対戦。11分にデジレ・ドゥエの得点で先制を許すと、65分にはフビチャ・クバラツヘリアの追加点を許し、そのまま０−２で敗れた。
放ったシュート数は、たったの３本。逆にパリSGからは18本を浴びており、このスタッツからも見て取れるように、昨季王者にスコア以上の差を見せつけられてしまった。
ベスト４進出へ暗雲が立ち込めるなか、アルネ・スロット監督が率いるチームに危機感を抱いているのが、クラブOBのジェイミー・キャラガーだ。英衛星放送『Sky Sports』によると、『CBS Sports』で「まるで下部リーグのチームを見ているようだった」と苦言を呈し、こう語っている。
「ある意味では悪くない結果とも言える。本来なら５点か６点差になってもおかしくなかったからだ。ただ、昨シーズンと比べて、両チームの差は驚くほど広がっている。
（昨季のCLラウンド16の第１レグで）リバプールはパリSGにボコボコにされながらも１−０で勝った。それは周知の事実だ。でも、アンフィールドでの第２レグ（０−１、 PK１−４）は本当に接戦で、トップクラブ同士の戦いだった。
その後、リバプールは補強に４億5000万ポンドを費やした。おそらくパリSGが昨夏に投じた額よりもはるかに多いだろう。それなのに、あれだけの差を見せられると不安になる。なぜここまで悪化したのか」
さらにキャラガーは、パリSG戦で５バックを採用したスロット監督の采配を「大失敗だった」と酷評したうえで、次のように続けた。
「言っておかなければならないのは、リバプールのシステムや戦術的なミスだけが敗因ではないということだ。パリSGは今夜、まさに別次元のサッカーを披露していた。ペップ・グアルディオラ時代のバルセロナを見ているようだった」
レジェンドに批判されたリバプール。14日のホームでの第２レグで生まれ変わった姿を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった
放ったシュート数は、たったの３本。逆にパリSGからは18本を浴びており、このスタッツからも見て取れるように、昨季王者にスコア以上の差を見せつけられてしまった。
「ある意味では悪くない結果とも言える。本来なら５点か６点差になってもおかしくなかったからだ。ただ、昨シーズンと比べて、両チームの差は驚くほど広がっている。
（昨季のCLラウンド16の第１レグで）リバプールはパリSGにボコボコにされながらも１−０で勝った。それは周知の事実だ。でも、アンフィールドでの第２レグ（０−１、 PK１−４）は本当に接戦で、トップクラブ同士の戦いだった。
その後、リバプールは補強に４億5000万ポンドを費やした。おそらくパリSGが昨夏に投じた額よりもはるかに多いだろう。それなのに、あれだけの差を見せられると不安になる。なぜここまで悪化したのか」
さらにキャラガーは、パリSG戦で５バックを採用したスロット監督の采配を「大失敗だった」と酷評したうえで、次のように続けた。
「言っておかなければならないのは、リバプールのシステムや戦術的なミスだけが敗因ではないということだ。パリSGは今夜、まさに別次元のサッカーを披露していた。ペップ・グアルディオラ時代のバルセロナを見ているようだった」
レジェンドに批判されたリバプール。14日のホームでの第２レグで生まれ変わった姿を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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