「下部リーグのチームを見ているよう」シュート本数３対18。パリSGに完敗のリバプールにレジェンドOBは危機感「５点か６点差になってもおかしくなかった」【CL準々決勝】

「下部リーグのチームを見ているよう」シュート本数３対18。パリSGに完敗のリバプールにレジェンドOBは危機感「５点か６点差になってもおかしくなかった」【CL準々決勝】