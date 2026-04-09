お笑いコンビ「ハリセンボン」のYoutubeチャンネルが9日までに更新され、近藤春菜（43）がぎっくり腰になってしまったことを告白した。

人気企画「朝食食べよう」で朝食を食べながら、「私昨日、人生で初めてのことが起こって」と切り出した近藤。「人生で初めてのぎっくり腰になりました」と明かした。相方の箕輪はるかやスタッフが驚く中、「軽度だと思うんだけど、痛いですよ」と症状を語った。

周囲から「（軽度を）舐めるなよ」と言われたといい、「でも、いろんな意見があって。動けるなら動いた方がいいとか、安静にした方がいいとか、温めた方がいいとか、冷やした方がいいとか。昨日、どうしたらいいんだー」と対応に戸惑ったことを打ち明けた。

また「冷蔵庫の野菜室、うち一番下なんだけど、野菜室を開けたらビギッてなって」と発症した状況を語り、「くしゃみとかでなる人もいるって言うじゃない?本当にタイミング分かんないから、本当に気をつけてほしい」と注意を促した。

実家に行く予定があり、自宅になかった湿布をもらい、「お父さんに背中出して」貼ってもらったことも明かし、場を和ませた。