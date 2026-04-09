豆苗・しめじ1袋を2分蒸し煮にするだけ！家計も助かる節約副菜「中華風煮びたし」
頼れる節約食材、豆苗1袋としめじ1パックで、手軽に作れる中華風の副菜。
じつは今が旬の豆苗は、えんどう豆の香りが豊か。さっと煮るだけで、野菜のうまみを引き出したやさしい味わいに仕上がります。火を使う時間も短く、忙しい日にもぴったり。春の気分を感じられる、簡単な一皿です。
『豆苗としめじの中華風煮びたし』のレシピ
材料（2人分）
豆苗……1袋（約300g）
しめじ……1パック（約100g）
鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1
塩……少々
作り方
（1）豆苗は根元を切り、長さを半分に切る。しめじは石づきを切り、ほぐす。
（2）鍋に水3/4カップ、鶏ガラスープの素、しめじを入れて中火にかける。煮立ったら豆苗を加え、ふたをして2分ほど蒸し煮にする。塩で味をととのえる。
さっと作れて、野菜もきちんととれる一皿。毎日のごはんにうれしい副菜です。
教えてくれたのは…
牧野 直子マキノ ナオコ
料理家
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女子栄養大学在学中より、栄養指導や教育活動に携わる。保健センターや小児科での栄養相談、食生活についてのアドバイスに定評があり、健康的で美しくなるための、おいしくて作りやすい料理が支持を集めている。自身の子育て経験から生まれた、簡単で栄養抜群なメニュー提案も得意。雑誌、新聞、テレビ、料理教室や健康セミナーなどで幅広く活躍中。「スタジオ食（くう）」主宰。