豆苗・しめじ1袋を2分蒸し煮にするだけ！家計も助かる節約副菜「中華風煮びたし」

頼れる節約食材、豆苗1袋としめじ1パックで、手軽に作れる中華風の副菜。

じつは今が旬の豆苗は、えんどう豆の香りが豊か。さっと煮るだけで、野菜のうまみを引き出したやさしい味わいに仕上がります。火を使う時間も短く、忙しい日にもぴったり。春の気分を感じられる、簡単な一皿です。

『豆苗としめじの中華風煮びたし』のレシピ

材料（2人分）

豆苗……1袋（約300g）

しめじ……1パック（約100g）

鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1

塩……少々

作り方

（1）豆苗は根元を切り、長さを半分に切る。しめじは石づきを切り、ほぐす。

（2）鍋に水3/4カップ、鶏ガラスープの素、しめじを入れて中火にかける。煮立ったら豆苗を加え、ふたをして2分ほど蒸し煮にする。塩で味をととのえる。

さっと作れて、野菜もきちんととれる一皿。毎日のごはんにうれしい副菜です。

（『オレンジページ』2026年3月17日より）